D. Křetínský a P. Tkáč zvyšujú podiel v obchodnom reťazci Metro

Bratislava/Praha 20. septembra (TASR) - Daniel Křetínský a Patrik Tkáč zvyšujú podiel v nemeckom obchodnom reťazci Metro. Približne deväťpercentný podiel v nemeckej firme im predá spoločnosť Ceconomy. Obe strany sa dohodli, že cenu transakcie nezverejnia.Spoločnosť EP Global Commerce (EPGC) II, ktorú nepriamo vlastnia Křetínský a Tkáč, podpísala so spoločnosťou Ceconomy dohodu o kúpe podielu vo firme Metro AG. Transakcia je rozdelená na etapy, keď v prvej fáze získa EPGC II asi 3,6 % podiel.EPGC II sa tiež dohodla na opčnej schéme, ktorá jej umožní získať ďalších 5,4 % spoločnosti Metro. Opcie môžu byť uplatnené do deviatich mesiacov.Dokončenie transakcie závisí od súhlasu nemeckého spolkového protimonopolného úradu. Ceconomy potom zostane približne jednopercentný podiel v Metre. Ten bude z daňových dôvodov držať minimálne do 30. septembra 2023." uviedol Křetínský, spolumajiteľ EPGC.EP Global Commerce uviedla, že v súvislosti s nadobudnutím podielu Ceconomy v Metre zvolila cestu opčných schém, pretože poskytuje flexibilitu v oblasti konečnej veľkosti budúceho podielu v spoločnosti.Vrátane akcií už skôr získaných od spoločnosti Haniel Group budú Křetínský a Tkáč nepriamo vlastniť približne 10,9 % spoločnosti Metro AG (po uzatvorení oboch transakcií, ktoré je podmienené schválením zo strany protimonopolných orgánov).V spoločnosti EP Global Commerce vlastní Křetínský 53 % a Tkáč zvyšných 47 %. Křetínský je hlavným akcionárom a generálnym riaditeľom spoločnosti Energetický a priemyselný holding (EPH). Tkáč patrí k zakladateľom a spoluvlastníkom investičnej skupiny J&T, ktorá podniká najmä na Slovensku a v Česku.EPGC I, sesterská spoločnosť EPGC II (nepriamo vlastnená Tkáčom a Křetínským), má už možnosť uplatniť nákupnú opciu až do výšky približne 15,2 % akcií Metro AG vo vlastníctve firmy Haniel Group. V kombinácii s opčnou schémou na približne 5,4 % podiel spoločnosti Ceconomy v Metre majú spoločnosti EPGC I a EPGC II flexibilnú možnosť zvýšiť svoj podiel v spoločnosti Metro tak, aby buď presiahli hodnotu 30 % hlasovacích práv, alebo zostali mierne pod touto hranicou.