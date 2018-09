O primátorský post v Prievidzi majú záujem tri ženy a štyria muži

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 20. septembra (TASR)- O hlasy voličov na post primátora Prievidze sa v novembrových komunálnych voľbách budú uchádzať tri ženy a štyria muži. Dvaja kandidáti na tento post pôjdu do volieb ako nezávislí, ostatných nominovali politické strany. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov tamojšej mestskej volebnej komisie.Post primátorky Prievidze chce obhájiť 48-ročná Katarína Macháčková, ktorá vo vedení mesta pôsobí druhé volebné obdobie. Vo voľbách sa bude uchádzať o hlasy voličov ako kandidátka strany Spolu-občianska demokracia, ktorej je spoluzakladateľkou. Za Smer-SD, SNS a Stranu zelených (SZ) kandiduje na post primátora 36-ročný podnikateľ Richard Takáč, za strany a hnutia SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina-Boris Kollár a Progresívne Slovensko (PS) 43-ročný riaditeľ spoločnosti Miroslav Procháska. Komunistická strana Slovenska (KSS) nominovala 59-ročnú živnostníčku Idu Gálovú, Most-Híd a SDKÚ-DS zase 45-ročného manažéra Ivana Vaňa. Ako nezávislí sa budú o hlasy voličov uchádzať 66-ročná ekonómka Jana Michaličková a 54-ročný stavebný inžinier Štefan Niko.O 25 stoličiek v mestskom zastupiteľstve má záujem celkom 87 kandidátov. Za Spolu-občianska demokracia sa chce o hlasy voličov uchádzať 25 ľudí, koalícia Most-Híd a SDKÚ-DS nominovala päť kandidátov, strany Smer-SD, SNS a SZ 15 kandidátov, koalícia SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina-Boris Kollár a PS nominovala zase 18 ľudí. Za KSS chce ísť do mestského parlamentu päť ľudí a za Kotlebu- Ľudovú stranu Naše Slovensko jeden človek. O dôveru voličov sa bude uchádzať aj 18 nezávislých kandidátov.O miesto v zastupiteľstve za volebný obvod Staré mesto, Žabník a Necpaly, kde sa volia šiesti poslanci, sa uchádza 24 ľudí. O miesto vo volebnom obvode sídliska Píly, kde sa volí päť poslancov, sa uchádza 18 ľudí. O šesť poslaneckých stoličiek za sídliská Nové mesto a Zapotôčky má záujem 22 ľudí, o päť poslaneckých miest za časť Kopanice zase 17 ľudí. Prímestskú časť Veľká Lehôtka, kde sa volí jeden poslanec, chcú zastupovať štyria ľudia. Rovnaký počet kandidátov ako poslaneckých miest je v Malej Lehôtke a Hradci. O hlasy voličov sa v Malej Lehôtke uchádza jeden kandidát a jeden aj v Hradci.