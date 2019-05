D. Malová: Slováci chcú zotrvať v EÚ, koalíciu výsledky neovplyvnia

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. mája (TASR) - Predbežné výsledky volieb do Európskeho parlamentu (EP) dokazujú, že politické strany vedia zmobilizovať voličov. Sú prejavom toho, že Slováci chcú zotrvať v Európskej únii. Myslí si to politologička Darina Malová. V rozhovore pre TASR tiež povedala, že výsledky eurovolieb stabilitu vládnej koalície neovplyvnia.zhodnotila pre TASR. Eurovoľby podľa nej však oslovili jasnými otázkami, a to či chcú Slováci ostať v Európskej únii (EÚ) a či Únia potrebuje reformovať.Dvojkoalícia Progresívne Slovensko (PS) a Spolu podľa jej slov jasne hovorila o zotrvaní v Únii a o oblastiach, v ktorých Slovensko potrebuje silnejšie právomoci Európskej únie. Za ich úspechom vidí aj celkový kontext a situáciu na politickej scéne po vražde Jána Kuciaka, keď hnutia ako Za slušné Slovensko ponúkali alternatívu k vládnej koalícii. PS a Spolu sa podľa nej podarilo zmobilizovať voličov, čo však išlo aj na vlne alebo dozvukoch prezidentských volieb.Na druhej strane vidí ĽSNS, ktorá členstvo v EÚ jasne odmietala. Jej voličov podľa Malovej zmobilizoval pocit ohrozenia či hľadanie alternatívy. Úspech strany pripisuje nespokojnosti voličov nielen s celospoločenskou, ale najmä so svojou osobnou životnou situáciou.zdôraznila Malová.Neúspech strán Smer-SD, SNS a Most-Híd podľa jej slov nebude mať vplyv na stabilitu súčasnej vládnej koalície.skonštatovala. Predpokladá, že svoj relatívny neúspech v eurovoľbách budú zdôvodňovať nevysokou účasťou a tým, že nešlo o voľby týkajúce sa domácej politiky.dodala.Skonštatovala, že Smer-SD nedokázal zmobilizovať ani jadro svojich voličov.vysvetlila. Na jednej strane podľa jej slov hovorí o potrebe zotrvať v Únii, na druhej strane toleruje výroky predsedu parlamentného výboru pre európske záležitosti Ľuboša Blahu (Smer-SD).povedala.Za neúspechom SNS vidí "nemastnú-neslanú" kampaň a existenciu ĽSNS, ktorá strane podľa nej uberá hlasy. Výsledok Mosta-Híd odôvodňuje aj tým, že sú tu ďalšie strany pre maďarské menšiny. Predpokladá, že rovnaký výsledok by sa mohol zopakovať aj v nadchádzajúcich parlamentných voľbách na Slovensku.Neúspech hnutia Sme rodina pripisuje tomu, že v kritike Únie malo silného konkurenta, ktorý vedel odmietnutie Únie sformulovať lepšie, a to ĽSNS. Negatívne vníma aj propagované video z Talianska, na ktorom "predseda slovenskej strany hovorí po taliansky a nechá si tlieskať talianskymi voličmi".dodala Malová.