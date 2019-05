Zahradil si po eurovoľbách želá vznik novej stredopravicovej koalície

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 26. mája (TASR) - Končiace sa voľby do Európskeho parlamentu (EP) by mali priniesť koniec tradičnejmedzi Európskou ľudovou stranou (EPP) a Progresívnou alianciou socialistov a demokratov (S&D). Uviedol to v nedeľu český europoslanec Jan Zahradil, kandidát Aliancie konzervatívcov a reformistov v Európe (ACRE) na post predsedu budúcej Európskej komisie.Zahradil v správe pre médiá, len niekoľko hodín pred oznámením záverečných výsledkov eurovolieb, vyjadril nádej, že posilnia stredopravicovú časť zákonodarného zboru EÚ.uviedol Zahradil.Český europoslanec je vôbec prvým volebným lídrom niektorej z veľkých politických rodín pochádzajúcim z krajín strednej a východnej Európy. Priznal, že jedným z hlavných dôvodov, prečo sa rozhodol byť kandidátom ACRE na post šéfa eurokomisie, je aj skutočnosť, že Bruselkandidátov z nových členských krajín uchádzajúcich sa o najvyššie pozície v inštitúciách EÚ.opísal situáciu.Podľa jeho slov by žiadna členská krajina EÚ nemala byť nútená prijať politiku, ktorá sa zrodí na osi Francúzsko - Nemecko, a aj preto je zástancom odstupňovanej, flexibilnej a viacrýchlostnej Únie.Zahradil, hoci je členom EP, nesúhlasí s postojom tejto inštitúcie, že na šéfa eurokomisie treba podporiť iba tzv. spitzenkandidátov, čiže volebných lídrov európskych politických strán, a je ochotný rešpektovať právo hláv vlád a štátov (Európska rada) nominovať nimi preferovaného kandidáta do vedúcej funkcie v exekutíve EÚ.Lídri EÚ sa pre tento účel stretnú na neformálnom summite EÚ v utorok (28. 5.) v Bruseli, kde zhodnotia výsledok eurovolieb, avšak neočakáva sa, že sa dohodnú na menách pre obsadenie najdôležitejších funkcií v euroinštitúciách. K zhode na menách by mali dospieť až na júnovom summite EÚ, akýchkoľvek kandidátov však bude musieť schváliť aj nové zloženie europarlamentu.(spravodajca TASR Jaromír Novak)