D. Saková: Atlas rómskych komunít vyjde po lete

Bratislava 27. júna (TASR) - Aktualizovaný Atlas rómskych komunít by mohol vyjsť po letných prázdninách. Predpokladá to ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD).Šéfka rezortu, pod ktorý patrí aj úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, priznala, že v súčasnosti sa ešte finalizuje zoznam obcí s marginalizovanou rómskou komunitou, spĺňajúcich podmienky indexu podrozvinutosti. Tabuľka určuje zoznam obcí, do ktorých má podľa miery naliehavosti smerovať finančná pomoc na odstránenie segregácie a zlepšenie životných podmienok rómskych komunít.uviedla ministerka.Zber dát pre Atlas rómskych komunít realizoval Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR) pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Zistenia prieskumu slúžia ako pramenná databáza na analýzu situácie Rómov na Slovensku a podklad na prijímanie opatrení.Prvý Atlas rómskych komunít zrealizovali v roku 2004, druhý priniesol dáta mapujúce situáciu z roku 2013. Dokument sa týkal nielen počtu Rómov podľa jednotlivých krajov, okresov a obcí, ale aj hodnotenia kvality životných podmienok v lokalitách, ktoré obývajú.