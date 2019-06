Grendel: Predseda Slovenského zväzu bobistov L. Noskovič klamal

Gábor Grendel, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 27. júna (TASR) - Podpredseda Slovenského zväzu bobistov Ladislav Noskovič mal klamať pri vyúčtovaní ciest na medzinárodné súťaže bobistov. Poukázal na to poslanec Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽaNO) s tým, že v čase, keď mal byť na súťažiach, bol vedený v službe. Dodal, že v súvislosti so Slovenským zväzom bobistov (SZB) čerpal aj dotácie od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR." zdôraznil Grendel a vyzval ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), aby sa nespoliehala na formálne odpovede z hasičského riaditeľstva a situáciu preverila. Poukázal na to, že v čase, kedy mal byť Noskovič na pretekoch, bol vedený v službe.reagoval na otázky, do akej miery malo ministerstvo školstva overovať informácie pri vyúčtovaní.Grendel minulý týždeň žiadal ministerku, aby odvolala prezidenta Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Alexandra Nejedlého z funkcie, pretože o podozrivých praktikách v súvislosti so SZB vedel.Upozornil na podozrenia z podvodov pri zapísaní hasičov na registračnú listinu zväzu bez ich vedomia a bez toho, aby boli aktívnymi členmi. Priblížil, že v zmysle zákon o športe je za národný športový zväz uznaný rezortom školstva taký zväz, ktorý má najmenej 100 aktívnych registrovaných športovcov a následne môže čerpať dotácie od rezortu školstva. Takým sa podľa jeho slov stal aj zväz bobistov. V súvislosti s hasičmi vo zväze poukázal na viaceré trestné stíhania a vyšetrovanie vo veci subvenčného podvodu.