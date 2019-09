D. Saková: Cyklisti nad 15 rokov by nemuseli nosiť prilby

Na archívnej snímke Denisa Saková. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. septembra (TASR) - Cyklisti nad 15 rokov by nemuseli nosiť prilby. Predpokladá to novela zákona o cestnej premávke. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) však zdôraznila, že je to vecou bezpečnosti každého jedného cyklistu. Chcú preto na nich apelovať, aby na bezpečnosť prihliadali. Novelou sa zvýšia pokuty za telefonovanie za volantom.skonštatovala Saková.Priblížila tiež, že vzhľadom na štatistiky a množstvo dopravných nehôd, ktoré zapríčinilo používanie mobilu či iných audiovizuálnych záznamových zariadení, sa zdvojnásobia pokuty za ich používanie. Saková tiež spomenula, že novinkou bude možnosť vybaviť si zmenu evidenčného čísla vozidla pri zmene bydliska aj online.priblížila ministerka.Na otázku, či nie je obstarávanie tabuliek EČV predražené, odpovedala, že rezort už minulý týždeň vo vestníku o verejnom obstarávaní publikovalo nový tender. Ministerka podľa svojich slov bude rada, ak sa nové obstarávanie zrealizuje bez námietok a rýchlo.Novela zákona predpokladá sprísnenie zákazu používania prístrojov za volantom, ale aj zameranie sa na vodičov s nízkou praxou. Novelu zákona o cestnej premávke odsúhlasila vláda. Povolené by napríklad ostalo telefonovanie za volantom s pomocou handsfree, zakázané však má byť držanie mobilu v ruke. Okrem toho sa toto pravidlo má vzťahovať aj na iné telekomunikačné, audiovizuálne alebo podobné zariadenia. Za porušenie týchto pravidiel sa zároveň zdvojnásobnia pokuty.