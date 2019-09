Vyšetrovatelia tragédie MH17 vypočujú muža zadržiavaného na Ukrajine

Austrálski, malajzijskí a holandskí vyšetrovatelia prehľadávajú trosky lietadla Boeing 777 letu MH17 pri dedine Rozsypne v Doneckom regióne na východe Ukrajiny, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Haag 3. septembra (TASR) - Holandská prokuratúra vyšetrujúca zostrelenie lietadla malajzijských aerolínii nad juhovýchodnou časťou Ukrajiny z júna 2014 chce vypočuť muža zadržiavaného ukrajinskými úradmi, informovala v utorok agentúra AP s odvolaním sa na hovorkyňu prokuratúry.Holandská prokuratúra žiada, aby Vladimir Cemach zostal na Ukrajine, čo mohlo podľa AP spôsobiť zadržanie výmeny väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou.Cemach je podľa nepotvrdených správ na zozname väzňov, ktorých žiada Moskva výmenou za prepustenie väzňov vrátane ukrajinských námorníkov, ktorých ruské ozbrojené sily zadržali ešte v novembri 2018 počas tzv. kerčského incidentu.Hovorkyňa medzinárodného vyšetrovacieho tímu (JIT) Brechtje van de Moosdijková uviedla, že Cemach je v súčasnosti v ukrajinskom väzení. Podľa nej je však ťažké povedať, či by s ním bolo možné hovoriť v prípade jeho presunu do Ruska.Medzinárodný vyšetrovací tím sa podľa AP snaží dosiahnuť potrestanie ľudí zodpovedných za zostrelenie letu MH17. Malajzijské lietadlo typu Boeing 777 letelo 17. júla 2014 na linke MH17 z Amsterdamu do Kuala Lumpuru. Počas letu nad východom Ukrajiny, ktorý ovládajú proruskí separatisti, ho zasiahla raketa. Lietadlo sa zrútilo, pričom zahynulo všetkých 298 ľudí na palube.Ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo obvinenia proti ruským občanom v tomto prípade za nepodložené a obvinilo vyšetrovateľov, že využívajú "sporné zdroje informácii" a ignorujú dôkazy poskytnuté Moskvou s cieľom diskreditovať Rusko.Cemacha, ktorý bol v čase zostrelenia lietadla veliteľom protileteckej obrany proruských separatistov, zadržala Ukrajinská bezpečnostná služba začiatkom júla 2019 ako možného svedka pri vyšetrovaní.