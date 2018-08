D. Saková: Je potrebné počkať na vyšetrenie celého prípadu

Na snímke Denisa Saková. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 9. augusta (TASR) - Podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) je potrebné počkať na vyšetrenie celého prípadu v súvislosti s údajným únosom vietnamského občana. Uviedla to po štvrtkovom rokovaní Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ktoré prebiehalo v utajenom režime.uviedla Saková. Zároveň potvrdila, že sa bude dožadovať od administrátora Schengenského informačného systému odpovede, či sa dá v databázach vyhľadať táto informácia.Saková potvrdila, že celé vyšetrovanie bude pod dozorom generálneho prokurátora a niekoľkých prokurátorov Krajskej prokuratúry Bratislava I. Zároveň potvrdila, že vyšetrovanie sa ešte neskončilo.poznamenala ministerka.Saková predpokladá, že v tejto súvislosti bude vypočutý aj exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD). Zároveň si nemyslí, že rezort vnútra riadi jeho bývalý šéf.vyjadrila sa Saková.Poslanca Národnej rady SR Ľubomíra Galka (SaS) ministerka vnútrapovedal Galko. Podľa jeho slov na výbore odzneloPodľa neho by nás malo zaujímať to, či slovenské štátne orgány na tomto únose participovali alebo nie.doplnil Galko.