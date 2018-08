Kontrolou kvality služieb na Liptove prešlo 15 zariadení

Ilustračná snímka. Foto: Hasselblad H5D Foto: Hasselblad H5D

Liptovský Mikuláš 9. augusta (TASR) – Projekt kontroly kvality služieb na Liptove s názvom Liptovská hviezda tento rok po prvý raz zrealizovali v letnej turistickej sezóne. Do výzvy sa dobrovoľne zapojilo 15 reštaurácií a kaviarní. Trinásť z nich získalo hviezdu kvality, ktorú môžu používať nasledujúce dva roky, pričom inšpekcie vykonala špecializovaná firma. TASR informovala manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.Projekt funguje od roku 2013. Liptáci v rámci neho absolvovali neohlásené návštevy zariadení, v ktorých kontrolovali kvalitu a vyhodnocovali skóre jednotlivých prevádzok, či už to boli reštaurácie, alebo ubytovacie zariadenia. Z kontrol v posledných rokoch podľa Šarafínovej vyplýva, že zamerať sa treba najmä na ľudský faktor.povedal predseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč.Dve reštaurácie sa môžu odteraz pochváliť najvyšším ocenením, zlatou hviezdou. Šesť zariadení získalo striebornú hviezdu a jedno môže používať bronzovú hviezdu kvality. Z kaviarní si dve siahli na striebro a po jednej kaviarni na bronzovú a zlatú hviezdu. Do hodnotenia sa započítava exteriér, interiér, toalety, personál, jedlá a nápoje, účet, pomer kvality a ceny či finálny dojem.uviedla riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.Na kontroly kvality bude na jeseň nadväzovať školenie čašníkov v oblasti zvyšovania kvality v obsluhe.dodala Šarafínová s tým, že oblastná organizácia v budúcnosti pravdepodobne pristúpi k častejším kontrolám kvality počas roka.Projekt realizuje OOCR Región Liptov a používa naň prostriedky z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške 3800 eur.