D. Saková je spokojná s podobou finálnej dohody o migrácii

Na archívnej snímke Denisa Saková (SMER-SD). Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) je spokojná s podobou finálnej dohody k migrácii, ktorú v Bruseli skoro ráno uzavrelo 28 lídrov Európskej únie (EÚ). Ako ďalej TASR informoval hovorca rezortu vnútra Petar Lazarov, Slovensko v tejto téme od začiatku presadzuje vlastnú stratégiu, ktorá je postavená na dobrovoľnej solidarite a predovšetkým na ochrane vonkajších hraníc Schengenu.uviedol Lazarov. Dôležité podľa neho je, že Slovensku zo spomínanej dohody nevyplývajú v prípade prijímania migrantov žiadne povinné kvóty.Ako pokračoval, pozornosť treba naďalej sústrediť na ochranu hraníc, ktoré sú najviac atakované migračnou vlnou.vysvetlil. Spomenul i to, že vlani slúžilo pri hraniciach Macedónska, Srbska, Maďarska, Poľska a iných krajín viac ako 240 slovenských policajtov.Ministerstvo vnútra je podľa Lazarova aj naďalej, či už prostredníctvom agentúry Frontex alebo cestou inej spolupráce, pripravené pomôcť aj takýmto spôsobom.dodal. Túto možnosť pred časom podľa neho dočasne využilo Rakúsko, pričom v Gabčíkove bolo umiestnených 1200 ľudí zo Sýrie. Rezort bude podľa jeho hovorcu pokračovať v hľadaní spôsobov, ako pomôcť v riešení tohto problému,Na základe textu dohody by malo dôjsť k posilneniu agentúry Frontex – navýšením finančných i technických prostriedkov. EÚ je zároveň podľa predsedu vlády Petra Pellegriniho vyzvaná, aby prehodnotila systém hotspotov v tretích krajinách, kde prebehne rýchly proces vyhodnotenia. Ak by predsa len nejakí migranti do EÚ prišli, dohodlo sa, žetie však budú zriadené na dobrovoľnej báze.