Podľa B. Gröhlinga by ministerka školstva Lubyová nebola klasifikovaná

Bratislava 29. júna (TASR) - Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS) by nemala ospevovať úspechy seba a svojho rezortu, ale hodnotiť to, čo sa podarilo pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, žiakov, študentov a školy ako také. Toho je však podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Branislava Gröhlinga (SaS) žalostne málo. Vyhlásil to na margo bilancovania školského roka v podaní Lubyovej.povedal Gröhling. Ako doplnil, učiteľská obec je nespokojná s vedením školstva.uviedol.Podľa tímlídra SaS pre školstvo aj v tomto školskom roku sa neuskutočnili žiadne systémové zmeny.poznamenal Gröhling.Ani zvýšenie platov učiteľov nie je podľa poslanca SaS zásluha ministerky školstva.uzavrel.Lubyová hodnotí svoj prvý školský rok, počas ktorého viedla rezort, za úspešný. Ako doplnila, vždy sa treba snažiť byť ešte lepší a rýchlejší a v novom školskom roku sa to bude snažiť dodržiavať. Za jedno z kľúčových opatrení prijatých v tomto školskom roku považuje Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Vláda schválila tento dokument, ktorý určuje smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov, a zároveň uložila Lubyovej plniť jednotlivé opatrenia, ktoré sú v ňom uvedené.