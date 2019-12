D. Saková menovala A. Mifkoviča za viceprezidenta hasičského zboru

Viceprezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adrián Mifkovič. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. decembra (TASR) – Viceprezidentom Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) sa stal Adrián Mifkovič, ktorý doteraz pôsobil ako riaditeľ odboru riadenia hasičských jednotiek Prezídia HaZZ. Do funkcie ho v utorok vymenovala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). TASR o tom informovala Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.povedala Saková pri uvedení Mifkoviča do novej funkcie.Mifkovič začal pracovať ako zdravotnícky záchranár v roku 1996. Do roku 2015 pracoval najmä ako záchranár na rôznych pozíciách, od leteckej záchrany až po vrchného inšpektora a zástupcu veliteľa útvaru pre operatívu Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy. Od 1. januára 2019 do utorka bol zaradený na Prezídium HaZZ MV SR ako vrchný inšpektor špecialista - riaditeľ odboru riadenia hasičských jednotiek Prezídia HaZZ MV SR.skonštatoval prezident HaZZ Pavol Nereča. Zároveň verí, že sa im spolu podarí úspešne zvládnuť všetky pracovné úlohy, problémy a prekážky, ktoré život prinesie.Mifkovič poznamenal, že si určil ciele, ktoré chce dosiahnuť.uviedol nový viceprezident slovenských hasičov.