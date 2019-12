V elektronickom systéme je pripojených 75 katastrálnych pracovísk

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) Elektronizácia katastrálnych služieb Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 3. decembra (TASR) - V prvom mesiaci prevádzky vykazuje Elektronický systém katastra nehnuteľností stabilitu. Elektronické služby katastra nehnuteľností (ESKN) zabezpečujú podávanie návrhov, námietok a žiadostí, informovanie o stave dokumentu a procesu a poskytujú podklady pre komunikáciu s občanmi a ďalšími úradmi.Tridsať elektronických služieb, ktoré boli od februára 2019 v overovacej prevádzke, spolu štyridsaťpäť služieb je takto plne integrovaných do architektúry e-Governmentu a využívajú ich vyššie územné celky, datacentrum miest a obcí, ministerstvá a ich podriadené organizácie, ako aj notárska komora. Všetky služby sú zároveň použiteľné na právne úkony.Elektronické služby sú dostupné online 24 hodín, pričom zmeny v katastri sa dejú každých 9 sekúnd a sú aktualizované do 24 hodín. Rollout projektu ESKN sa realizoval v priebehu októbra a novembra postupne zo západného Slovenska na východné v závislosti od veľkosti jednotlivých katastrálnych pracovísk okresných úradov, pričom v poslednej fáze bol uvedený v krajských mestách. V systéme, ktorý bol v testovacej prevádzke od roku 2017, sa ladili chybové hlásenia a postupne sa pripájali používatelia, čiže katastrálne pracoviská.," hovorí Pavel Hajdin z úradu.V súvislosti s oneskorením dodania projektu vyplýva zo zmluvy sankcia z omeškania, takže ÚGKK SR postupoval v zmysle zmluvy o dielo a uplatnil sankciu vo výške 1.122.021 eur.Na posune dodávok sa podieľali aj doplnenia a zmeny na základe legislatívnych zmien. Súčasne sa preukázala nutnosť implementácie väčšieho rozsahu nástrojov, ktoré zabezpečujú prácu so vstupnými údajmi a ich rôznymi kombináciami.