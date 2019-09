D. Saková nevie, čo by robila na mieste M.Jankovskej, čaká na dôkazy

Na archívnej snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 3. septembra (TASR) - Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) nevie, čo by robila na mieste štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej (Smer-SD). Povedala to v utorok po brannobezpečnostnom výbore v Národnej rade (NR) SR. Podľa svojich slov nevie, o čom chce informovať na tlačovej konferencii popoludní.povedala na otázku, či nemala tlačovú konferenciu zvolať skôr, už po medializovaní informácií o jej údajnej komunikácii s Marianom K., obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.Opätovne zdôraznila, že ona ani premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) nie sú orgánmi činnými v trestnom konaní.dodala.Národná kriminálna agentúra (NAKA) vykonala u Jankovskej zaisťovacie úkony, štátna tajomníčka jej odovzdala mobilný telefón. Podľa medializovaných informácií mala Jankovská údajne intenzívne komunikovať s Marianom K. Jankovská komunikáciu poprela a tvrdí, že sa s ním nestretla.Podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej je zotrvanie Jankovskej vo funkcii neobhájiteľné. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) po potvrdení väzieb na Mariana K. podá návrh na odvolanie Jankovskej. V prípade, ak by strana Smer-SD, ktorá ju do funkcie nominovala, trvala na jej zotrvaní v pozícii, zváži Gál demisiu.