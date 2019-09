Prokurátor v Budapešti obžaloval Sýrčana z vrážd i terorizmu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 3. septembra (TASR) - Prokuratúra v maďarskej metropole Budapešť obvinila v utorok občana Sýrie Hasana F. z trestných činov vraždy, terorizmu formou organizovanej skupiny a zločinu proti ľudskosti. Podľa spravodajského servera 24.hu prokuratúra navrhla pre obvineného doživotný trest odňatia slobody.Prokuratúra nariadila vyšetrenie prípadu 18. marca. Následne vykonala množstvo vyšetrovacích úkonov, v rámci ktorých kriminalisti podrobili podozrivého výsluchu v celkovom trvaní 29 hodín.Počas vyšetrovania vypočuli desiatich svedkov, vrátane očitých, v Maďarsku, na Malte i v Belgicku. Do vyšetrovania, ktoré sa okrem uvedených krajín konalo aj v Grécku, sa zapojila aj protiteroristická jednotka TEK, a celý proces koordinoval maďarský člen úradu EÚ pre justičnú spoluprácu Eurojust.Hasana F. zadržali na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta 30. decembra 2018. Pri pasovej kontrole totiž vtedy 27-ročný muž predložil falošný pas a falošným dokladom sa snažil potvrdiť aj totožnosť ženy, s ktorou cestoval.Maďarský súd ho za prevádzačstvo a ďalšie trestné činy odsúdil na podmienečný trest odňatia slobody a na tri roky ho vyhostil z krajiny. Sýrčana mali vyhostiť do Grécka, kde dostal štatút utečenca. V procese vyhostenia ho však vzali do vydávacej väzby.Prokuratúra muža vypočula 2. apríla pre podozrenie z trestného činu úkladnej vraždy a z prípravy teroristického činu. Sýrčana podozrivého z členstva v teroristickej organizácii Islamský štát (IS) vzali do vyšetrovacej väzby 24. marca.Zo spisu obžaloby okrem iného vyplýva, že obvinený v období od 13. do 15. mája 2015 spolu s ďalšími ozbrojenými páchateľmi v jednom z miest sýrskej provincie Homs zavraždili najmenej 25 ľudí, medzi nimi aj ženy a deti, a popravili odťatím hlavy aj miestneho náboženského vodcu. Príbuzných obetí nútili sledovať priebeh popráv.Na systematickom vyvražďovaní ľudí sa Sýrčan podľa obžaloby zúčastnil osobne na poprave najmenej dvoch ľudí, pričom ďalšieho človeka zastrelil pištoľou.