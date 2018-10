D. Saková: Novela zákona o PZ stransparentňuje výber jeho prezidenta

Na snímke ministerka vnútra Denisa Saková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. októbra (TASR) - Novela zákona o Policajnom zbore (PZ), ktorá okrem iného prináša nové pravidlá výberu policajného prezidenta, je zlatá stredná cesta. Povedala to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) v pléne Národnej rady SR v diskusii o jej návrhu. Trvá na tom, že právna norma prináša väčšiu transparentnosť do výberu šéfa polície.vyhlásila Saková. Výber bude podľa jej slov dvojkolový, pričom v prvom kole rozhoduje komisia zložená z odborníkov.doplnila. Novela podľa Sakovej odbúrava to, aby minister osobne pôsobil na šéfa polície.Ministerka obhajovala aj trojpätinovú väčšinu, ktorá by mala byť potrebná na odvolanie policajného prezidenta, a ktorú kritizuje opozícia.zdôraznila Saková. Poukázala na viaceré ústupky, ktoré ministerstvo pri návrhu podľa jej slov urobilo. Medzi inými napríklad, že šéf polície nebude menovaný na sedem rokov, ale na štyri a bude môcť byť menovaný aj dvakrát za sebou. Právna norma tiež podľa Sakovej posilňuje nezávislosť policajnej inšpekcie a vyšetrovateľov.Novela zákona má priniesť nové pravidlá výberu policajného prezidenta. Naďalej ho má vymenúvať minister vnútra. Urobiť tak však bude môcť až na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Menovaný má byť na štyri roky s možnosťou opätovného vymenovania. Zmeny sa majú dotknúť aj policajnej inšpekcie, vzniknúť má Úrad inšpekčnej služby.