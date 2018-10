Eurobarometer: Členstvo v EÚ víta 62 % Európanov a 51 % Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 17. októbra (TASR) - Európania si cenia členstvo v Európskej únii viac než kedykoľvek predtým. Vyplýva z výsledkov najnovšieho prieskumu Eurobarometra, ktoré boli zverejnené v stredu len niekoľko hodín pred summitom EÚ v Bruseli.Prieskum verejnej mienky Eurobarometer bol uskutočnený v septembri a ukázal jednoznačne rastúcu podporu členstvu v EÚ -rekordných 68 percent.Podľa výsledkov tohto prieskumu Európania viac než kedykoľvek predtým považujú členstvo v EÚ za dobrú vec (62 percent). Ide o najvyššie číslo za posledných 25 rokov. Až 68 percent Európanov si myslí, že ich krajina z členstva v Únii profituje, čo je najvyššia hodnota od roku 1983.V prípade Slovenska prieskum naznačil, že 51 percent jeho občanov považuje členstvo v Únii za dobrú vec a až 77 percent si myslí, že členstvo v EÚ je pre krajinu prínosné.Takmer všetky výsledky merania podpory Európskej únii ukázali významný vzostup po referende o brexite v Spojenom kráľovstve z júna 2016, čo ukazuje rastúce obavy Európanov z dôsledkov brexitu. V prípade podobného referenda by podľa Eurobarometra 66 percent Európanov hlasovalo za to, aby ich krajina zostala súčasťou EÚ.Na Slovensku by za túto možnosť - zotrvanie v EÚ - hlasovalo 59 percent ľudí; 16 percent respondentov si želá odchod z Únie a 25 percent bolo nerozhodnutých.Prieskum zároveň naznačil aj rastúci pocit spokojnosti Európanov s demokratickým fungovaním EÚ (49 percent), čo predstavuje trojpercentný nárast oproti predchádzajúcemu prieskumu z apríla. V prípade Slovenska je to 44 percent.Eurobarometer však upozornil aj na to, že polovica respondentov nie je spokojná so smerom, ktorým sa Únia vydáva; podobne je to aj s názormi na smerovanie vlastnej krajiny. Okolo 48 percent Európanov by chcelo, aby Únia zohrávala v budúcnosti dôležitejšiu úlohu.Prieskum sa zameral i na obraz Európskeho parlamentu (EP) v celej EÚ, čo je dôležité z hľadiska budúcoročných májových eurovolieb. Tretina respondentov (32 percent) aj v EÚ, aj na Slovensku má pozitívny názor na EP; 21 percent (18 percent Slovákov) má naň negatívny názor a relatívna väčšina (43 percent EÚ, 47 percent SR) zostáva neutrálna.Rastie aj informovanosť o voľbách do EP, pričom 41 percent Európanov správne určilo dátum konania budúcich volieb (máj 2019). Na Slovensku to vedelo 45 percent opýtaných.Kým záujem hlasovať vo voľbách do EP prejavilo 51 percent Európanov, na Slovensku to bolo len 28 percent respondentov, čo znamená, že až 70 percent Slovákov sa o eurovoľby nezaujíma.Na vrchole záujmu Európanov - aj Slovákov - v rámci tém predvolebnej kampane do EP je imigrácia (50 percent), ekonomika (47 percent) a nezamestnanosť mladých ľudí (47 percent).zhodnotil výsledky prieskumu predseda EP Antonio Tajani.Vyjednávač EP pre brexit Guy Verhofstadt upozornil na skutočnosť, že až 51 percent Britov sa v tomto prieskume vyjadrilo za zotrvanie v EÚ. To protirečí výsledkom referenda o brexite, v ktorom sa za zotrvanie v Únii vyslovilo len 48 percent voličov.uviedol Verhofstadt a vyjadril nádej, že sa táto skutočnosť odzrkadlí aj na samotnom výsledku rokovaní o brexite.