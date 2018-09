D. Saková odcestuje do Nemecka, rokovať bude aj o únose Vietnamca

Na snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 16. septembra (TASR) - Ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer-SD) odcestuje v pondelok 24. septembra do Nemecka, kde sa stretne so svojím rezortným kolegom Horstom Seehoferom. Témou ich rokovania bude aj únos vietnamského občana Trinh Xuan Thanha z Nemecka do Vietnamu, počas ktorého mohol byť zneužitý slovenský vládny špeciál. TASR o tom informoval tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra.deklaruje Saková. Šéfka rezortu vnútra plánuje Seehofera ubezpečiť, že v rámci jej kompetencií robí všetko pre to, aby bola vec náležite objasnená. Zároveň tvrdí, že samotné vyšetrovanie vedú slovenské a nemecké orgány činné v trestnom konaní, do ktorých právomocí nechce a nemôže zasahovať.Podľa informácií ministerstva vnútra bol zatiaľ v prípade únosu vietnamského občana z Nemecka do Vietnamu odsúdený v Nemecku jeden človek, ktorý sa však voči rozhodnutiu súdu odvolal.podotkol rezort vnútra.