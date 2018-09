Rezort výstavby poskytol dotácie na obstaranie 171 náhradných bytov

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR poskytlo dotácie na obstaranie 171 náhradných bytov v rokoch 2013 až 2017 celkovo vo výške 8,573 milióna eur, v tom pre 68 náhradných bytov v Bratislave. Hlavné mesto zatiaľ poskytnuté finančné prostriedky nečerpalo, a preto nemohlo poskytnúť bytové náhrady. TASR o tom informoval odbor komunikácie rezortu.Celkom bolo vydaných 675 právoplatných rozhodnutí o poskytnutí bytovej náhrady, t.j. samosprávy mali poskytnúť 675 náhradných bytov, dodáva rezort.Mestám zostáva na riešenie 504 rozhodnutí, to znamená, že majú poskytnúť 504 náhradných bytov.priblížilo ministerstvo s tým, že reálne je potrebné obstarať ešte 489 náhradných bytov, a to v Bratislave, Trnave a Trenčíne.V informatívnej správe o plnení zámerov Koncepcie štátnej bytovej politiky do roku 2020 z dielne rezortu dopravy a výstavby sa uvádza, že špecifickým a pomerne malým segmentom sú byty vo vlastníctve súkromných osôb. V bytoch domov vrátených v reštitúcii pôvodným vlastníkom aj s vynútenými nájomnými vzťahmi sa uplatňuje cenová regulácia.V decembri 2017 vznikla medzirezortná pracovná skupina, ktorá rieši usporiadanie niektorých nájomných vzťahov k bytom. V súlade s legislatívou väčšina dotknutých samospráv už pristúpila k obstaraniu náhradných nájomných bytov.Obstaranie náhradných nájomných bytov sa týka spolu 16 miest, sú to Bratislava, Ivanka pri Dunaji, Pezinok, Galanta, Piešťany, Trnava, Vrbové, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Prešov, Vysoké Tatry, Košice a Spišská Nová Ves, uzatvára rezort.