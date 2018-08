D. Saková odvolala šéfa Úradu na ochranu ústavných činiteľov

Šéf Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií (ÚOUČ) Ministerstva vnútra (MV) SR Peter Krajčirovič je do vyšetrenia okolností únosu vietnamského podnikateľa postavený mimo službu. V pondelok o tom rozhodla šéfka rezortu Denisa Saková (Smer-SD). TASR o tom informoval hovorca MV SR Petar Lazarov.



Dodal, že na základe žiadosti orgánov činných v trestnom konaní budú zbavení mlčanlivosti príslušníci ÚOUČ v prípade medializovaných informácií o únose vietnamského občana z Nemecka do Vietnamu.



"Po vzájomnej dohode s Generálnou prokuratúrou SR zároveň sekcia kontroly a inšpekčnej služby MV SR začne vo veci vykonávať úkony trestného konania. Úkony budú vykonávané pod aktívnym dozorom prokurátorov Krajskej prokuratúry v Bratislave, ktorí sa ich osobne zúčastnia z dôvodu zabezpečenia maximálnej objektivity a zákonnosti," povedal Lazarov.



Vyvodenie personálnej zodpovednosti požadovala koaličná strana Most-Híd. Prípad únosu vietnamského podnikateľa označila strana za bezprecedentný a vyžadovala okamžité rázne kroky.



Opis únosu vietnamského podnikateľa z Bratislavy za pomoci slovenskej polície a s použitím vládneho špeciálu vo štvrtok (2.8.) zverejnil Denník N. Rezort vnútra ho označil za nezmysel. Už predtým nemecké médiá priniesli informáciu, že tamojší vyšetrovatelia nepochybujú o tom, že pri únose podnikateľa Trinh Xuan Thanh bol použitý slovenský vládny špeciál.



Pellegrini chce hovoriť aj s Kaliňákom

Vláda urobí všetko pre to, aby sa okamžite prešetrili okolnosti únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha. Po pondelkovom stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom to vyhlásil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že o tom uistil aj hlavu štátu."Vláda pod mojím vedením, ako aj každý jej člen urobí všetko pre to, aby sme dôkladne prešetrili všetky informácie, ktoré sú zverejňované. Myslím si, že len skutočná pravda je jediným možným riešením tejto situácie, ktorej momentálne čelíme," povedal Pellegrini. Ako poznamenal, "nie je prípustné, aby sme žili v takomto vákuu, aby sme čo najskôr nemali na stole výsledky vyšetrovania".Premiér súhlasí, že v kauze ide aj o dobré meno Slovenska a dobré zahraničné vzťahy s partnermi. "Prezidenta som uistil, že budem vyvíjať také aktivity, ktoré umožnia čo najskôr vyšetrenie týchto všetkých udalostí, aby sme mali na stole nie dohady, nie domnienky, nie nejaké články, ale aby sme mali na stole holú jasnú pravdu, nech už bude akákoľvek," doplnil Pellegrini.

Na snímke sprava prezident SR Andrej Kiska a predseda vlády SR Peter Pellegrini počas stretnutia k aktuálnej politickej situácii v Prezidentskom paláci v Bratislave 6. augusta 2018.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Premiér: Ministerka vnútra bude musieť zabezpečiť nestranné vyšetrovanie udalosti

O prípade sa chystá hovoriť aj s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD). Pevne verí, že vyšetrovanie preukáže jeho medializované vyjadrenia, v ktorých vedomú účasť Slovenska na únose odmieta. "Myslím, že je aj v záujme pána ministra čo najskoršie vyšetrenie týchto vecí, aby sa potvrdila jeho verzia," skonštatoval.Pellegrini avizoval, že pokiaľ by sa preukázalo, že vietnamská strana zneužila "pohostinnosť" Slovenska, bude to mať tvrdý dosah na vzájomné bilaterálne vzťahy. "Nemôže to ostať bez povšimnutia," vyjadril sa.



Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) bude musieť zabezpečiť nestranné vyšetrovanie okolností únosu vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha, je to jej hlavná úloha. Ak by tak nerobila, potom sú na mieste otázky, či by mali ministerku vnútra odvolať. Vyhlásil to v pondelok predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) pred stretnutím troch najvyšších ústavných činiteľov s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom.



"Dnes bez toho, aby sme vedeli výsledky vyšetrovania alebo akékoľvek iné okolnosti, vyhlasovať, že jej niekto nedôveruje alebo dôveruje, je viac politika ako reálna skutočnosť," povedal premiér.



Ministerka Saková stratila dôveru prezidenta SR Andreja Kisku. Slovenská hlava štátu to uviedla po pondelkovom stretnutí s premiérom. Ministerka sa podľa Kisku správa, ako keby bola pravou rukou bývalého šéfa rezortu vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), a začína ju vnímať ako prekážku vyšetrenia prípadu únosu vietnamského podnikateľa.