Kaufland zníži obsah cukru, soli a tuku až v 300 výrobkoch

Spoločnosť Kaufland

Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1230 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 65 prevádzok.



Obchodné domy Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejšia značka (2016, 2017) a Zodpovedný predajca (2016).



Spoločnosť Kaufland je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a PRO-HOKEJ a.s. V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na:



BRATISLAVA 6 augusta (WBN/PR) -Vysoký podiel chorôb ako sú cukrovka, obezita, či vysoký krvný tlak, ktoré je možné efektívne ovplyvniť zmenou stravovania, vytvára u zákazníkov dopyt po zdravších potravinách.„Prostredníctvom našej stratégie chceme pozitívne prispieť k prevencii týchto ochorení a preto sme sa zamerali na to, akým spôsobom upraviť zloženie výrobkov našich privátnych značiek tak, aby sme znížili obsah soli, cukru a tuku, ktoré sú zo zdravotného hľadiska rizikové. A to bez použitia iných náhradných látok,“ zdôraznila Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.Už v štádiu vývoja produktu Kaufland spolupracuje s dodávateľmi s cieľom ponúknuť zákazníkov zdravšiu alternatívu. Zámerom je redukcia obsahu cukru, soli a tuku v asi 300 výrobkoch v priemere o 20 % do roku 2021, u niektorých dokonca až do 35%.Zníženie obsahu spomínaných látok sa bude týkať predovšetkým mliečnych výrobkov, nealkoholických nápojov, mrazeného sortimentu, nátierok, pekárenských výrobkov, ale aj mäsového sortimentu.„Obzvlášť dôležité je pre nás znížiť obsah cukru, soli a tuku vo výrobkoch určených pre deti. Ak sú totiž užívané nadmerne, patria k spúšťačom rôznych zdravotných problémov. Preto sa na naše výrobky pozeráme ako na celok a zameriavame sa na celkovú redukciu v ich zložení,“ dodala L. Langová.