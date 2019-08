D. Saková: Snažíme sa, aby bol NAKA tok funkčný a bezpečný

Denisa Saková, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 29. augusta (TASR) – Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) chce, aby mali policajti lepší prehľad o trestných činoch. Malo by sa tak zabrániť ich duplicitnému vyšetrovaniu. Podľa jej slov je tiež snaha, aby bol tzv. NAKA tok funkčný a bezpečný.NAKA tok by tak mal zahŕňal informácie aj na úrovni krajov a okresov. Ministerka si želá, aby mala polícia celistvý prehľad o tom, kde a v akej podobe sa trestné činy vyskytujú. Má to pomôcť aj lepšej organizácii práce policajtov. Nové opatrenia v systéme by tak mali zamedziť, aby sa trestné činy rovnakej povahy, poprípade s rovnakým páchateľom, nevyšetrovali naraz na okresnej, krajskej a NAKA úrovni.dodala.Zmeny v informačnom systéme NAKA avizovala ministerka vnútra už v januári. Vtedy prezentovala ambíciu, aby v systéme nastala hierarchizácia. Informácie v NAKA toku by tak mali byť prístupné konkrétnym osobám vždy podľa funkcie a obsahu pracovnej činnosti.ozrejmila.Generálny prokurátor Jaromír Čižnár v minulosti kritizoval existenciu systému a označil ho za systém varovania. K informáciám sa podľa neho mali dostávať aj tí, ktorí by nemali, a nadriadení konkrétneho vyšetrovateľa mohli nahliadať do spisov a informácií.