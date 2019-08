Von der Leyenová chce reorganizovať štruktúru eurokomisie

Ursula von der Leyenová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 29. augusta (TASR) - Šéfka budúcej Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová plánuje zreorganizovať doterajšiu štruktúru exekutívy EÚ. Viac právomocí by mali dostať podpredsedovia eurokomisie a dokonca sa hovorí o "triumviráte", keď sa o najväčšie právomoci v EK s von der Leyenovou budú deliť jej prví podpredsedovia Frans Timmermans a Margrethe Vestagerová, uviedol vo štvrtok internetový spravodajský portál Politico.eu.Politico s odkazom na nemenovaných vysokých úradníkov EÚ uviedol, že von der Leyenová, ktorá v priebehu tohto týždňa rokuje s jednotlivými nominantmi národných vlád na eurokomisárov, chce najväčšiu zmenu dosiahnuť tým, že posilní vplyv podpredsedov EK.V súčasnom kolégiu komisárov, pod vedením Jeana-Clauda Junckera, majú piati podpredsedovia zaujímavo znejúce tituly a bohaté pracovné agendy, avšak len málo "reálnej moci", pretože ich úlohou je fungovať ako akýsi dozor nad ostatnými eurokomisármi, ktorí však majú vlastný aparát a priamy prístup k zamestnancom eurokomisie. To znamená aj prístup k tým, ktorí priamo pracujú na zásadách celoeurópskej politiky. Junckerovi podpredsedovia sa musia spoliehať na užšiu skupinu úradníkov z Generálneho sekretariátu EK a zároveň čeliť internej byrokracii tejto inštitúcie.Politico upozornil, že počas uplynulých piatich rokov podpredsedovia EK boli neraz "zatienení" komisármi, ktorí mali priamu kontrolu nad politickými oddeleniami eurokomisie. To sa stalo aj podpredsedovi EK pre energetickú úniu Marošovi Šefčovičovi vo vzťahu k španielskemu eurokomisárovi pre energetiku a zmenu klímy Miguelovi Ariasovi Caňetemu.Von der Leyenová chce organizačnú štruktúru EK prehodnotiť, pričom však musí rešpektovať politickú dohodu o najvyšších pracovných pozíciách v EÚ. Premiéri a prezidenti členských krajín sa na mimoriadnom júnovom summite zhodli, že holandský eurokomisár Frans Timmermans z tábora socialistov by si mal zachovať doterajšiu pozíciu prvého podpredsedu EK a popri ňom by ako "pravá ruka" mala fungovať dánska eurokomisárka Margrethe Vestagerová, ktorá je z tábora liberálov a centristov.Timmermans aj Vestagerová boli tzv. "špicenkandidátmi" svojich politických rodín na post predsedu EK. Nová štruktúra má okrem iného zabezpečiť mocenskú rovnováhu v exekutíve EÚ medzi hlavnými politickými prúdmi. Von der Leyenová zastupuje Európsku ľudovú stranu, Timmermans socialistov a Vestgerová liberálov.V tejto súvislosti sa už začína hovoriť o budúcom triumviráte, pričom jednou z jeho hlavných politík má byť boj proti klimatickým zmenám.Podpredsedovia EK by mali mať aj naďalej na starosti silné témy ako doprava, energetika, výskum a vývoj, priemysel a politika hospodárskej súťaže. Von der Leyenová nemá ľahkú úlohu, keďže musí dbať nielen na rodovú vyváženosť eurokomisie, čo bola jej priorita, ale aj na rovnováhu síl v exekutíve EÚ z hľadiska menších a väčších členských krajín, z hľadiska Východu a Západu, ako aj z hľadiska politického začlenenia komisárov.V 27-člennom zbore komisárov sa črtá deväť príslušníkov ľudovcov (EPP), zrejme 11 predstaviteľov sociálnej demokracie (čaká sa na kandidáta z Talianska), piati zástupcovia liberálov a centristov a po jednom komisárovi za Európskych konzervatívcov a reformistov a hnutia Zelených.