D. Saková: Spôsob voľby policajného šéfa uzavrieme tento týždeň

Na archívnej snímke ministerka vnútra SR Denisa Saková. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Problematika legislatívnej úpravy voľby policajného prezidenta bude uzavretá do konca tohto týždňa. Po stredajšom rokovaní vlády to avizovala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) s tým, že na budúci týždeň bude novela predložená na rokovanie vlády.povedala. Saková nesúhlasí, že so znením novely má problém koaličná SNS.uistila.Pellegrini v pondelok (3.9.) v rádiu Expres uviedol, že funkčné obdobie nového prezidenta Policajného zboru (PZ) by nakoniec nemuselo byť sedemročné. Reagoval tak na fakt, že návrh novely zákona o Policajnom zbore sa okrem odporu opozície nestretol ani s jednoznačnou zhodou vo vládnej koalícii.povedal Pellegrini.