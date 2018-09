Weber potvrdil záujem o post šéfa eurokomisie

Predseda Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. septembra (TASR) - Manfred Weber, predseda Európskej ľudovej strany (EPP/EĽS), najväčšej politickej frakcie v Európskom parlamente, v stredu v Bruseli oficiálne potvrdil, že sa bude uchádzať o post predsedu Európskej komisie (EK). Chce tak urobiť ako volebný líder EPP v budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu (EP).Weber predstúpil pred novinárov krátko pred 13.00 h po prvom zasadnutí svojej frakcie po dovolenkovom období. Vyhlásil, že EÚ sa nachádza v "bode zvratu" a pripomenul útoky zo strany radikálov, populistov a antieurópanov, ktorým treba čeliť. Za najpálčivejšie témy, ktorým sa podľa neho Únia musí venovať, považuje otázku migrácie, ale aj digitalizáciu a ďalší demokratický rozvoj a obranu hodnôt, na ktorých je postavená.Ďalej uviedol, že v rámci EPP dlhé týždne prebiehali diskusie o tom, či by mal kandidovať.vyhlásil Weber pred novinármi.Podľa neho nastal čas na to, aby EÚ mala bližšie k občanom. Sľúbil zjednotiť Európanov a nerobiť rozdiely - nehovoriť o východných a západných krajinách, o menších či väčších štátochzdôraznil Weber.Weber si myslí, že je potrebné zbližovať názory a budovať mosty, lebo ak EÚ nebude silná, nebude mať šancu na prežitie v dnešných časoch.Na záver svojho prejavu Weber zdôraznil, že je" a chce konať viac v prospech všetkých Európanov. Vyslovil sa za menej byrokratickú a za demokratickejšiu a otvorenejšiu Úniu, ktorú "treba vrátiť" ľuďom.O volebnom lídrovi EPP pre budúcoročné eurovoľby rozhodne zjazd strany začiatkom novembra v Helsinkách. Medzi ďalších potenciálnych kandidátov na volebného lídra EPP podľa médií patrí súčasný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier, holandský expremiér Mark Rutte, bývalý predseda írskej vlády Enda Kenny, predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani či bývalý fínsky premiér a súčasný viceprezident Európskej investičnej banky (EIB) Alexander Stubb. Ten by mal podľa informácií týždenníka Politico predložiť svoju potenciálnu kandidatúru v druhej polovici septembra.