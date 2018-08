D. Streda podporí vkladanie spomienkových kameňov Stolpersteine

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Dunajská Streda 31. augusta (TASR) – Samospráva Dunajskej Stredy bude i do budúcna podporovať iniciatívu vsádzania spomienkových kameňov do chodníkov, pretože na Slovensku je iba málo takýchto pamätníkov nemecky nazývaných Stolpersteine (maďarsky: botlatókövek). Kamene do chodníkov začali na Slovensku vkladať od roku 2012.Ako pre TASR uviedol primátor mesta Zoltán Hájos, na Hlavnej ulici vložili tri takéto pamätné kamene do chodníka ako spomienku na židovský holokaust. Nakoľko približne polovica mesta je židovského pôvodu, primátor si myslí, že vedenie mesta na to musí reagovať.dodal Hájos.Tri takéto kamene rodiny Kornfeldovcov, ktorá bola zavlečená do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, vložili prednedávnom do chodníka oproti mestskému úradu. Sú dielom nemeckého sochára Guntera Demniga a vsádzali ich s pripevnenou medenou tabuľkou pred voľakedajšie bydlisko obete.Pozostalý člen dotknutej rodiny Tibor Kornfeld prízvukoval, že sa už počas rozosielania pozvánok na podujatie ozvalo viacero rodín, ktoré by si týmto spôsobom taktiež chceli pripomenúť svojich predkov z Dunajskej Stredy. Budúci rok sa preto zrejme rozšíri počet pamätných kameňov v meste.