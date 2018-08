Meno českého ministra zahraničia môže byť známe po voľbách

Archívna snímka, Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 31. augusta (TASR) - Predstavitelia Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) ani dva mesiace po vymenovaní druhej vlády premiéra Andreja Babiša na piatkovom rokovaní jej predsedníctva nevyriešili problém, kto má viesť ministerstvo zahraničných vecí.Informoval o tom spravodajský server iDNES.cz a dodal, že strana plánovala tento problém vyriešiť do konca prázdnin. Rozhodnutie o novom šéfovi českej diplomacie má napokon prísť až po komunálnych a senátnych voľbách, aby spory neohrozovali výsledok ČSSD vo voľbách 5.-6. októbra.Predseda ČSSD Jan Hamáček momentálne okrem ministerstva vnútra vedie aj rezort zahraničia, pretože prezident Miloš Zeman odmieta vymenovať na tento post navrhnutého Miroslava Pocheho. Babiš podľa iDNES.cz nechce ísť so Zemanom do konfliktu.povedal po rokovaní predsedníctva strany Hamáček. Už pred rokovaním povedal novinárom, že nevidí dôvod, prečo na Pocheho nominácii niečo meniť. Personálne riešenie navrhne podľa nového termínu do konca októbra.Podľa prezidenta Zemana nie je potrebné na súčasnom stave nič meniť a to, že Hamáček aktuálne riadi vnútro i zahraničie, neprekáža ani Babišovi. Niekoľkokrát sa vyjadril tak, že hlavné slovo v českej zahraničnej politike vlády má on, dodal server.