D. Trump chce do rady Fedu nominovať bývalého prezidentského kandidáta

Washington 4. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje do Rady guvernérov americkej centrálnej banky (Fed) menovať bývalého šéfa siete pizza reštaurácií a republikánskeho kandidáta na prezidenta Hermana Caina. Uviedol to vo štvrtok zdroj z americkej administratívy.Vládny zdroj tak potvrdil skoršie informácie z médií, ktoré sa odvolali na viaceré nemenované zdroje, že Trump chce, aby jedno z dvoch uvoľnených miest v sedemmiestnej rade Fedu obsadil Cain. Biely dom sa oficiálne k informáciám zatiaľ nevyjadril.Druhé miesto by mohol obsadiť ekonóm Stephen Moore. Ten je ostrým kritikom menovej politiky Fedu a Trump si od neho sľubuje výraznú podporu vlastnej hospodárskej agendy.Členovia Rady guvernérov Fedu patria k najvplyvnejším ľuďom, čo sa týka hospodárskej politiky v USA, keďže rozhodujú o vývoji úrokových sadzieb. Práve pre rýchle tempo ich zvyšovania Trump už niekoľkokrát ostro zaútočil na šéfa centrálnej banky Jeroma Powella. Koncom marca však banka tento proces pozastavila. Ako dôvod uviedla spomaľovanie rastu americkej ekonomiky, ako aj globálne a iné riziká.