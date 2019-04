Výročie založenia NATO poznačili popri pokroku aj rozpory

Generálny sekretár NATO Jens Stoltenberg a šéf americkej diplomacie Mike Pompeo rečnia na stretnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín NATO pri príležitosti 70. výročia podpísania Severoatlantickej zmluvy vo Washingtone 3. apríla 2019. Dolný rad vpravo šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. apríla (TASR) - Stretnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov NATO pri príležitosti 70. výročia vzniku Severoatlantickej aliancie, ktoré sa vo štvrtok konalo vo Washingtone, poznačili aj napriek pokroku v niektorých oblastiach vnútorné roztržky. Informovala o tom agentúra AP.Konferenciu otvoril svojím príhovorom minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo, ktorý vyzval členské štáty na jednotu s cieľom postaviť sa "" Ruska, Číny a Iránu.," vyhlásil Pompeo a dodal, že členovia Aliancie "".Počas stretnutia sa ministri dohodli na balíku opatrení, ktorých cieľom by mala byť podpora Ukrajiny a Gruzínska - dvoch krajín ašpirujúcich na vstup do Severoatlantickej aliancie. Pomoc by sa podľa generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga mala zameriavať najmä na rozvoj námornej spolupráce v oblasti Čierneho mora. Zástupcovia členských štátov sa podľa AP dokázali zhodnúť na potrebe aktívne reagovať na narastajúcu asertivitu Ruska.Ako však agentúra píše ďalej, rozpory vnútri aliancie, týkajúce sa najmä tureckého plánu kúpiť od Ruska moderný systém protivzdušnej obrany, ako aj amerického nátlaku na spojencov - najmä Nemecko -, aby zvýšili výdavky na obranu, do určitej miery zatienili tieto úspechy.Na margo nízkych výdavkov niektorých členských štátov na obranu Pompeo zdôraznil, že každý člen Aliancie má povinnosť vysvetliť svojim občanom dôležitosť obranného rozpočtu.," vyhlásil šéf americkej diplomacie.Pompeo počas svojho príhovoru síce priamo nespomenul prebiehajúcu roztržku medzi Washingtonom a Ankarou, avšak v stredu počas stretnutia s tureckým ministrom zahraničných vecí Mevlütom Čavušogluom jasne vyjadril rozhorčenie nad rozhodnutím Turecka kúpiť od Ruska systém protivzdušnej obrany S-400.Americký viceprezident Mike Pence hrozby ešte viac vystupňoval, keď v stredu vyhlásil, že "Príležitosť vyjadriť svoju nespokojnosť využila podľa AP aj kanadská ministerka zahraničných vecí Chrystia Freelandová. Ottawu podľa jej slov hnevá to, že Washington označuje Kanadu za možnú bezpečnostnú hrozbu, a to z dôvodu jej oceliarskeho priemyslu.Svoju prítomnosť na konferencii označila za dôkaz toho, že Kanada nie je pre USA hrozbou, a preto považuje podobné vyhlásenia Washingtonu za absurdné.Na stretnutí sa zúčastnil aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.