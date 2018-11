D. Trump: Čína sa chce dohodnúť, ďalšie clá Washington možno nezavedie

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že Čína zaslala Spojeným štátom zoznam vecí, ktoré plánuje urobiť, aby vyriešila obchodný spor s Washingtonom a je možné, že americká administratíva ďalšie clá na čínsky tovar nezavedie. Dodal však, že zoznam stále neobsahuje všetko, čo od Číny očakáva." povedal Trump novinárom v Bielom dome. Ako dodal, čínsky zoznam obsahuje 142 položiek a zahrňuje veľa vecí, ktoré USA od Pekingu požadovali. Stále mu však chýba štyri až päť veľkých položiek.povedal Trump s tým, že ďalšie clá USA možno nezavedú.Vyhlásenie Donalda Trumpa ale nekorešponduje s vyjadreniami amerického ministra obchodu Wilbura Rossa, ktorý len pár hodín predtým povedal, žeTrump by sa mal o dva týždne stretnúť s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Stretnutie sa plánuje na okraj summitu krajín G20, ktorá sa uskutoční koncom novembra v Buenos Aires. Ako však uviedla agentúra Blooomberg, podľa Rossa by tieto rokovania mali slúžiť len na dosiahnutie rámcovej dohody.povedal Ross. Január je kľúčový, keďže od 1. januára budúceho roka sa dovozné clá na čínsky tovar v hodnote 200 miliárd USD (176,27 miliardy eur) zvyšujú z terajších 10 % na 25 %.Trump do dnešných dní uvalil dovozné clá na čínsky tovar v celkovej hodnote 250 miliárd USD s cieľom vymôcť si od Pekingu ústupky, ktoré by zmenili situáciu vo vzájomnom obchode. V ňom čínsky vývoz do USA vysoko prekračuje objem amerického vývozu do Číny. Peking zatiaľ vždy reagoval odvetnými krokmi. Trump následne varoval, že ak k zmenám nedôjde, zavedie vysoké clá aj na ďalší čínsky tovar, a to za 267 miliárd USD. To by znamenalo vysoké dovozné clá na všetok tovar, ktorý Čína ročne do USA vyvezie.(1 EUR = 1,1346 USD)