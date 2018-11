V táboroch v Sýrii sú údajne uviaznuté stovky cudziniek a ich detí

Ilustračná snímka. Foto: UNICEF Foto: UNICEF

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 16. novembra (TASR) - Stovky cudziniek a ich detí sú uviaznuté v táboroch v oblastiach na východe Sýrie, ktoré majú ešte pod kontrolou bojovníci napojení na militantnú organizáciu Islamský štát (IS). V piatok o tom informovalo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktoré monitoruje vojnu v krajine.Podľa SOHR žije v týchto táboroch v oblastiach kedysi ovládaných Islamským štátom 584 žien a ich 1248 detí.Majú 44 rôznych občianstiev a patria k rodinám zahraničných džihádistov napojených na IS, dodalo SOHR so sídlom v Británii.Ich domovské krajiny im zabránili v návrate pre obavy, že bývalí bojovníci IS môžu predstavovať hrozbu pre národnú bezpečnosť jednotlivých krajín.Sýrske demokratické sily (SDF), Kurdmi vedené milície podporované Spojenými štátmi, znovu dobyli od IS obrovské časti územia na východe Sýrie.Šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán s odvolaním sa na kurdské zdroje povedal, že medzi cudzincami zadržiavanými milíciami SDF vo východnej Sýrii je 13 Nemcov a 21 žien, ako aj 48 detí, ktorých rodičia sú nemeckí občania.Spolupredseda výboru SDF pre zahraničné vzťahy Abdal Karím Umar uviedol, že počet zadržiavaných Nemcov je vysoký, ale neposkytol presný údaj.povedal Umar pre tlačovú agentúru DPA.Sýrski Kurdi zohrali hlavnú úlohu v boji proti brutálnemu Islamskému štátu v Sýrii, trpiacej aj občianskou vojnou.Radikálna organizácia IS ešte stále ovláda malé izolované oblasti na východe a juhu Sýrie.