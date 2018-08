D. Trump hovorí v súvislosti s útokom v Londýne o šialených zveroch

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 14. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump označil za "teroristický útok" incident, pri ktorom muž pred sídlom britského parlamentu v Londýne zrazil v utorok autom cyklistov a chodcov a následne narazil do bezpečnostných zábran. Informovala o tom agentúra AP.dodal na Twitteri americký prezident.Približne 20-ročný muž, ktorý podľa polície pochádza z anglického regiónu Midlands, približne o 07.37 h miestneho času (08.37 h SELČ) narazil neďaleko budovy parlamentu v Londýne pomerne nízkou rýchlosťou do skupiny cyklistov a chodcov, pričom troch z nich zranil. Jedna žena je zranená vážne, ale ani jeden zo zranených nie je v ohrození života. Vodič následne pridal plyn a vo veľkej rýchlosti narazil do bezpečnostných bariér pred Westminsterským palácom.Po náraze vodič z vozidla nevystupoval, uviedli svedkovia. Polícia podozrivého muža tmavej pleti, oblečeného v bielej košeli a čiernej bunde s kapucňou, na mieste zadržala a odviedla v putách. Mladík údajne s políciou nespolupracuje.Incident vyšetruje protiteroristická jednotka londýnskej Metropolitnej polície. Motív mužovho konania je však zatiaľ predmetom vyšetrovania.Britský parlament má letnú prestávku, napriek tomu však v okolí pracuje mnoho ľudí vrátane politických žurnalistov.Vlani v marci spáchal 52-ročný Khalid Masood blízko britského parlamentu teroristický útok, ktorý si vyžiadal päť obetí na životoch vrátane neozbrojeného policajta, pripomína Reuters. Páchateľa vtedy na mieste zastrelila polícia. Išlo o prvý z piatich útokov v Británii počas minulého roka, ktoré tamojšia polícia označila za terorizmus.