Úroda obilnín v Česku bude medziročne nižšia, pečivo zdražie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 14. augusta (TASR) - Úroda obilnín v Česku bude tento rok o 7,5 % nižšia než vlani. Farmári ich zoberú z polí 6,35 milióna ton. Vyplýva to z odhadu, ktorý pred mesiacom urobili pracovníci Českého štatistického úradu (ČSÚ).Ide o tretiu najslabšiu žatvu za posledných desať rokov. Úroda repky bude však vyššia o 12,3 % a mala by dosiahnuť 1,29 milióna ton.Úroda základných obilnín bude medziročne nižšia o 515.000 ton, lebo aj v dôsledku sucha klesli ich hektárové výnosy. Tento rok sa ich žne z hektára 5,05 tony, čo je o 6,6 % menej ako vlani.uviedol predseda ČSÚ Marek Rojíček.Najnižšia úroda obilnín v Česku za posledné desaťročie bola v roku 2012. V porovnaní s aktuálnym odhadom sa ich zožalo o 700.000 ton menej. Druhá najslabšia žatva bola v roku 2010. V ňom sa v porovnaní s tohtoročným očakávaním dostalo do sýpok obilnín o 171.000 ton menej.Maku sa tento rok urodilo 15.000 ton, pokles dosiahne medziročne 25 %.Spoločenstvo mlynárov a pekárov v ČR minulý týždeň informovalo, že pečivo a výrobky z pšenice tento rok určite zdražejú. Príčinou bude cena pšenice. V dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok za posledné týždne zdražela o 20 %. Mlynári a pekári však poznamenali, že pečivo a chlieb o rovnaké percento nebude drahšie.