D. Trump navrhol výrazné zvýšenie dovozných ciel na čínsky tovar

Washington/Peking 2. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump plánuje výrazne zvýšiť dovozné clá na čínsky tovar. Zvýšenie by sa týkalo čínskych produktov, ktorých hodnota dosahuje ročne 200 miliárd USD (171 miliárd eur), pričom clo by stúplo z pôvodne plánovaných desať percent na 25 %. Uviedol to v stredu (1.8.) vo večerných hodinách americký obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer.Podľa Lighthizera chce Trump zvýšiť pôvodne plánované desaťpercentné dovozné clá na tovary za 200 miliárd USD ročne na 25 %. Dôvodom podľa Trumpa je, že Čína odmieta splniť doterajšie požiadavky USA a sama pristúpila k odvetným opatreniam za predchádzajúce clá zavedené Washingtonom.Najnovšiu Trumpovu aktivitu opätovne odsúdila Americká obchodná komora, podľa ktorej ďalšie a ďalšie odvetné clá povedú iba k škodám pre americkú ekonomiku.povedal viceprezident Americkej obchodnej komory Myron Brilliant.dodal Brilliant. Čína už aj reagovala, že ak USA pristúpia k ďalším opatreniam voči Pekingu, prijme adekvátne protiopatrenia.