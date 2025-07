D. Trump oznámil voči Európskej únii clá na úrovni 30 %. Leyenová: EÚ chce dohodu o clách do 1. augusta

Americký prezident Donald Trump oznámil, že na tovary z krajín Európskej únie plánuje od 1. augusta uvaliť dovozné clá vo výške 30 %. V rovnakej výške by od augusta mali začať platiť americké dovozné clá aj na tovary zo susedného Mexika.



Trump v sobotu zverejnil na svojej sociálnej sieti Truth Social listy, ktoré poslal predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a mexickej prezidentke Claudii Sheinbaumovej. V prípade EÚ Trump poukázal na nevyváženosť vo vzájomnom obchode a v prípade Mexika na pokračujúci dovoz drog do USA.



Čo sa týka Európskej únie, Trump v liste šéfke EK uviedol, že USA majú s EÚ vysoký obchodný deficit, čo podľa neho predstavuje ohrozenie národnej bezpečnosti. Dodal, že „USA už musia skončiť s týmto vysokým a dlhodobým obchodným schodkom, ktorý je výsledkom európskej colnej aj necolnej politiky a obchodných prekážok“. Podľa neho majú vzťahy USA s EÚ, bohužiaľ, veľmi ďaleko od reciprocity. Zároveň uviedol, že Európska únia sa môže uvedeným clám vyhnúť, ale iba v prípade, „ak sa EÚ alebo jej členské krajiny rozhodnú vyrábať na území USA“.



V liste mexickej prezidentke zasa napísal, že uznáva, že Mexiko bolo nápomocné pri zastavení prílevu nelegálnych imigrantov, ako aj fentanylu do USA. Krajina však podľa neho stále neurobila dosť na to, aby sa zo Severnej Ameriky nestalo „ihrisko pre obchodníkov s drogami“.



Spolu s najnovšími listami tak Trump od začiatku tohto týždňa rozposlal listy o plánoch zaviesť vysoké dovozné clá od 1. augusta pre 24 štátov a 27-člennú EÚ. Ešte vyššie clá plánuje zaviesť voči Kanade. Na tovary z tejto krajiny by mali od 1. augusta platiť 35-percentné dovozné clá.

Leyenová v reakcii na Trumpa: EÚ chce dohodu o clách do 1. augusta

Podľa hovorkyne eurokomisie Pauly Pinhovej exekutíva EÚ vedela o Trumpovom 30-percentnom návrhu už v predstihu, teda predtým, ako to administratíva USA oficiálne zverejnila.

Európska komisia (EK) berie na vedomie list prezidenta USA Donalda Trumpa o 30-percentných clách pre EÚ, stále má záujem dosiahnuť dohodu s americkou stranou do 1. augusta, ale je pripravená aj na to, aby použila odvetné opatrenia. Vyhlásila to v sobotu predsedníčka EK Ursula von der Leyenová potom, ako americký prezident oznámil, že na tovary z krajín EÚ plánuje od 1. augusta uvaliť dovozné clá vo výške 30 %.



Leyenová potvrdila, že berie na vedomie list, v ktorom Trump Európskej únii načrtáva revidovanú colnú sadzbu a nový časový harmonogram. Trump v sobotu oznámil, že v rovnakej 30-percentnej sadzbe by od 1. augusta mali začať platiť americké dovozné clá aj na tovary z Mexika.



„Zavedenie 30-percentných ciel na vývoz z EÚ by narušilo základné transatlantické dodávateľské reťazce, čo by bolo na úkor podnikov, spotrebiteľov a pacientov na oboch stranách Atlantiku,“ uviedla Von der Leyenová v správe pre médiá.



Podľa hovorkyne eurokomisie Pauly Pinhovej exekutíva EÚ vedela o Trumpovom 30-percentnom návrhu už v predstihu, teda predtým, ako to administratíva USA oficiálne zverejnila, nešpecifikovala však, ako dlho dopredu to vedeli Von der Leyenová a eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.



Šéfka EK pripomenula, že len málo ekonomík na svete sa vyrovná úrovni otvorenosti a dodržiavania spravodlivých obchodných praktík Európskej únii. „EÚ dôsledne uprednostňovala riešenie situácie obchodnou dohodou s USA, čo odráža náš záväzok k dialógu, stabilite a konštruktívnemu transatlantickému partnerstvu. Sme aj naďalej pripravení pokračovať v práci na dosiahnutí tejto dohody do 1. augusta. Zároveň, ak to bude potrebné, podnikneme všetky potrebné kroky na ochranu záujmov EÚ, vrátane prijatia primeraných protiopatrení,“ uviedla Von der Leyenová v závere svojho oznámenia.



Rovnaký text na svojom účte na sociálnej sieti zdieľa aj Šefčovič.



Von der Leyenová dodala, že EÚ medzitým pokračuje v prehlbovaní globálnych partnerstiev, pevne zakotvených v zásadách medzinárodného obchodu založeného na pravidlách.