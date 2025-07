Pellegrini neplánuje opustiť vojenský výcvik. Vyzval „kapitána“ Danka, aby ho tiež absolvoval

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

12.7.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini neplánuje opustiť vojenský výcvik v národných obranných silách. A to ani potom, čo ho k tomu vyzval podpredseda parlamentu a predseda SNS Andrej Danko . Ten odkázal prezidentovi, aby prestal „šaškovať“ a vrátil sa do prezidentského paláca. Prezident naopak vyzval predsedu národniarov, aby ako kapitán absolvoval výcvik aj on.„Národniarstvo sa prejavuje aj tým, že chce človek pre svoju vlasť niečo spraviť. A nielen ja, ale aj všetci ľudia, ktorí tu so mnou sú, sme sa rozhodli, že náš vzťah k vlasti prejavíme tým, že sa staneme súčasťou záloh našich ozbrojených síl. Nie preto, aby sme sa chystali na vojnu, ale preto, aby sme boli pripravení pomôcť aj občanom, keď to budú potrebovať. Aby sme posilnili naše obranné sily, ktoré pomáhajú ľudom naozaj pri akýchkoľvek udalostiach. Preto naopak, ja odporúčam tebe pán predseda Danko, aby si ako kapitán sa možno prihlásil do najbližšieho kurzu, pretože to naozaj stojí za to. Pozdravujeme z Tureckého vrchu,“ povedal vo videu na sociálnej sieti Pellegrini.