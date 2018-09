D. Trump pochválil KĽDR za nepredvedenie medzikontinentálnych rakiet

Generalita armády KĽDR sleduje slávnostnú vojenskú prehliadku k 70. výročiu vzniku Kórejskej ľudovodemokratickej republiky v Pchjongjangu 9. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 10. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump vyjadril uznanie Severnej Kórei za to, že usporiadala v nedeľu vojenskú prehliadku bez predvedenia medzikontinentálnych balistických rakiet (ICBM). Podľa neho šlo ozo strany tejto krajiny, ktorá tým potvrdila svoj záväzok k denuklearizácií. Informovala o tom z noci na pondelok agentúra DPA.napísal Trump v nedeľu na sociálnej sieti Twitter. Zároveň poďakoval severokórejskemu vodcovi Kim Čong-unovi so slovami:Na vojenskej prehliadke v metropole Pchjongjang sa v nedeľu objavili tanky, množstvo pochodujúcich oddielov, no menší počet rakiet než zvyčajne.Viacerí analytici už vopred odhadovali, že Kim Čong-un sa po júnovom summite s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, na ktorom prisľúbil denuklearizáciu Kórejského polostrova, bude snažiť, aby prehliadka vyznela miernejšie. Ak by totiž Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) predviedla rakety ICBM, ktoré by údajne mohli niesť jadrové hlavice a zasiahnuť až územie USA, mohlo by to byť vnímané ako provokácia, analyzuje spravodajská stanica BBC.Hoci KĽDR usporadúva obdobné vojenské prehliadky takmer každý rok, tá nedeľňajšia sa konala v obzvlášť citlivom období, priblížila ďalej agentúra AP, podľa ktorej snaha o zmiernenie napätia medzi USA a Severnou Kóreou od júnového summitu v Singapure akosi stagnuje. Obe strany totiž trvajú na inom východiskovom bode; a kým USA požaduje najskôr denuklearizáciu Kórejského polostrova, Pchjongjang chce najprv uistenie o svojej bezpečnosti a tiež mierovú dohodu, ktorá by oficiálne ukončila kórejskú vojnu z rokov 1950-1953.