Voľby vo Švédsku vyhrala strana premiéra Löfvena

Stefan Löfven, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 10. septembra (TASR) - Švédsky premiér Stefan Löfven odmietol výzvy opozície, aby vzhľadom na predbežné výsledky nedeľných parlamentných volieb odstúpil. Vládni sociálni demokrati v nich totiž zaznamenali najhorší volebný výsledok za uplynulé desaťročia. Protiimigračná strana Švédski demokrati, ktorá nie je súčasťou opozičnej aliancie, si, naopak, vo voľbách pozíciu posilnila.Podľa agentúry DPA bude vytvorenie novej vlády zložité, keďže ani jeden z hlavných blokov - stredoľavá vládna koalícia a aliancia strán pravého stredu - nezískal v parlamente väčšinu. Hlavné politické strany zároveň avizovali, že do vládnej koalície so Švédskymi demokratmi nepôjdu.Volebná komisia z noci na pondelok oznámila, že po sčítaní vyše 99 percent hlasov stredoľavá vládna koalícia premiéra Stefana Löfvena získala 40.6 percent hlasov. Konkurenčný tábor vedený stredopravou Umiernenou stranou (M) zaznamenal podporu 40,3 percenta.Löfven - líder sociálnych demokratov - v reakcii na výzvy k odstúpeniu uviedol, že si chce počkať až na konečné výsledky volieb. Pripustil, že síce očakával lepší výsledok, ale že sociálni demokrati sú naďalej najsilnejšou stranou. Zároveň vyzval na spoluprácu hlavných blokov.Sociálni demokrati získali 28,4 percenta hlasov. Zostávajú tak najsilnejšou stranou, ale ich súčasný volebný výsledok je najhorší za posledných vyše 100 rokov.Za nimi nasleduje Umiernená strana (M) so 19,8 percentami. Na treťom mieste skončila pravicovo-populistická strana Švédski demokrati (SD), ktorí získali 17,6-percentnú podporu. V predchádzajúcich voľbách v roku 2014 získali 13 percent hlasov, čo znamená, že si teraz polepšili o viac ako štyri percentá.Švédskym demokratom k úspechu vo voľbách pogratuloval aj taliansky minister vnútra a podpredseda vlády Matteo Salvini, podľa ktorého sa ŠvédskoKonečné výsledky volieb sa očakávajú v stredu.