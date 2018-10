D. Trump prijal amerického pastora po návrate z Turecka v Bielom dome

Na snímke sa Donald Trump modlí spolu s Andrewom Brunsonom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 14. októbra (TASR) - Prezident USA Donald Trump privítal v sobotu v Oválnej pracovni Bieleho domu amerického pastora Andrewa Brunsona, aby s ním oslávil jeho prepustenie po takmer dvoch rokoch zadržiavania v Turecku.Brunson, ktorý sa vrátil do Spojených štátov vojenským lietadlom krátko pred ich stretnutím, sa zdal byť v dobrom zdraví a dobrej nálade, uviedla agentúra AP. Poďakoval Trumpovi za to, že pracoval na zaistení jeho slobody a potom viedol svoju rodinu v modlitbe za prezidenta. "" povedal Trumpovi." poznamenal Trump. Brunsona a jeho rodiny sa spýtal, ktorého z kandidátov volili vo voľbách v roku 2016 a dodal, že je presvedčený, že jeho.zavtipkoval Brunson.Predstavitelia administratívy prezidenta USA pripisujú Brunsonovo prepustenie tvrdému vyjednávaciemu postoju Trumpa. Podľa nich sa Turecko snažilo klásť podmienky prepustenia Brunsona, no Trump trval na jeho prepustení bez podmienok.povedal Trump. Tvrdí, že neexistuje žiadna dohoda o Brunsonovom prepustení.Prípad väzneného pastora rozpútal vážnu diplomatickú roztržku medzi Spojenými štátmi a Tureckom, spojencami v NATO. USA, ktoré opakovane požadovali Brunsonovo prepustenie, tento rok sankcionovali dvoch tureckých úradníkov a zdvojnásobili clá na dovoz ocele a hliníka, uvádzajúc ako dôvod situáciu okolo Brunsona.Trump sa už skôr v sobotu poďakoval tureckému prezidentovi Recepovi Tayyipovi Erdoganovi za pastorovo prepustenie. Povedal, že Spojené štáty vysoko oceňujú prepustenie Brunsona, že tento krokProtestantského pastora Brunsona súdili pre obvinenia zo špionáže a terorizmu - pre údajné styky s kurdskými povstalcami a hnutím duchovného Fethullaha Gülena, ktoré Ankara obviňuje z pokusu o prevrat. Pastor všetky tieto obvinenia odmietal. Turecký súd ho v piatok odsúdil pre obvinenie z terorizmu, ale udelil mu trest v dĺžke, ktorú už strávil ako zadržiavaná osoba v domácom väzení, a zároveň ho prepustil s tým, že sa môže vrátiť do USA.