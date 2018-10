Hurikán Leslie mieriaci k Portugalsku zoslabol na posttropickú cyklónu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lisabon 14. októbra (TASR) - Hurikán Leslie oslabil v sobotu v noci na posttropickú cyklónu po tom, ako sa priblížil k Portugalsku a Španielsku a priniesol výdatné dažde, silný vietor a nebezpečný príboj do západnej časti Pyrenejského polostrova, informovala agentúra AP.Portugalská meteorologická služba vydala varovanie najvyššieho stupňa kvôli silnému vetru a nebezpečným pobrežným podmienkam pre 13 z 18 pevninských okresov, vrátane hlavného mesta Lisabonu. Podľa meteorológov v niektorých častiach Portugalska udrie vietor dosahujúci takmer silu hurikánu, zatiaľ čo časť západného Španielska by mohla byť zasiahnutá tropickým vetrom.Keď sa búrka blížila k západnému pobrežiu Portugalska, maximálny nepretržitý vietor bývalého hurikánu prvej kategórie klesol na 110 km/h. Tropický vietor mal dosah až 260 kilometrov od svojho epicentra.Varovanie pred tropickou búrkou pre súostrovie Madeira bolo zrušené. Očakáva sa však, že Leslie vytvorí prívalové vlny, ktoré okrem atlantického pobrežia Španielska, Portugalska a Maroka cez víkend postihnú i Madeiru, Azorské a Kanárske ostrovy. Meteorológovia predpovedajú, že prívalové vlny pravdepodobne prinesúLeslie je určitou poveternostnou anomáliou v danej oblasti, nakoľko hurikány, ktoré pravidelne kvária americkú stranu Atlantického oceánu, len zriedka prinášajú svoju ničivú silu do až do Európy.