D. Trump: Rokovania o obchode medzi USA a Čínou idú veľmi dobre

Londýn 4. decembra (TASR) - Rokovania o obchode medzi USA a Čínou „idú veľmi dobre“. Vyhlásil to v stredu americký prezident Donald Trump len deň po tom, ako povedal, že uzavretie dohody sa môže odložiť až na čas po prezidentských voľbách v USA v novembri 2020.Trump to povedal v Londýne na okraj samitu NATO. Americké akciové trhy vzrástli po zverejnení správy, že USA a Čína pokračujú v práci na prvej fáze obchodnej dohody.V utorok (3. 12.) pritom americký prezident upozornil na to, že snahy o vyriešenie sporu medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami môžu pokračovať až po budúcich novembrových voľbách v USA, čím sa spustili výpredaje na svetových trhoch.Čína zase v stredu oznámila, že neexistuje žiadny konečný termín na podpísanie obchodnej dohody s USA. Čínske ministerstvo zahraničných vecí na otázky novinárov odpovedalo, že ani Peking nemá časový harmonogram na ukončenie zdĺhavého obchodného sporu, ktorý destabilizoval trhy a vyvolal geopolitické napätie. Čínske ministerstvo zopakovalo, že rokovania musia byť založené na rovnosti a vzájomnom rešpekte.Napätie medzi týmito dvoma krajinami opäť vzrástlo, tentoraz pre dodržiavanie ľudských práv. Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sa zhoršili po tom, ako minulý týždeň prešiel v americkom Kongrese zákon o podpore prodemokratických protestov v Hongkongu.Čínskym finančným centrom už takmer šesť mesiacov otriasajú násilné protesty za väčšiu autonómiu, z čoho Peking často obviňuje zahraničný vplyv.V utorok americká Snemovňa reprezentantov drvivou väčšinou hlasov schválila návrh zákona, ktorý umožňuje zaviesť sankcie voči vysokopostaveným čínskym predstaviteľom za potláčanie prevažne moslimskej menšiny Ujgurov. Tento krok dolnej komory Kongresu vyvolal zúrivú reakciu Pekingu.