SPF podporí plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sumou 3 mil. eur

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. decembra (TASR) – Slovenský pozemkový fond (SPF) zo svojho hospodárskeho výsledku za rok 2018, ktorý predstavoval viac ako 13,8 milióna eur, vyčlení pre kapitolu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov sumu 3 milióny eur. Informoval o tom hovorca fondu Martin Kormoš. Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku SPF za minulý rok v stredu schválila vláda SR.uviedla Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka SPF.Hospodársky výsledok SPF za rok 2018 sa rozdelí tak, že 6,72 milióna eur pôjde do rezervného fondu SPF na financovanie zabezpečenia pozemkových úprav, 1,5 milióna eur pre kapitolu MPRV na financovanie zabezpečenia projektov pozemkových úprav, 3 milióny eur pre kapitolu MPRV na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov a 2,6 milióna eur do rezervného fondu SPF na rekonštrukciu jeho administratívnych budov.SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti aj podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nakladá taktiež s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, predávať pozemky, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.