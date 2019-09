D. Trump skritizoval obchodné praktiky Číny, neakceptuje zlú dohodu

Na snímke americký prezident Donald Trump počas prejavu na 47. valnom zhromaždení OSN v New Yorku 24. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump na pôde Valného zhromaždenia OSN ostro skritizoval čínske obchodné praktiky a vyhlásil, že nebude akceptovať. Uviedol to štyri dni po tom, ako oznámil, že jeho administratíva dosiahla pri rokovaniach s ČínouTrump povedal, že Čína neplní sľuby, ktoré dala v roku 2001, keď vstupovala do Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a uplatňuje predátorské praktiky, ktoré stáli v USA a iných krajinách milióny pracovných miest. Skritizoval Peking za nerealizovanie prisľúbených reforiem a za, ako uviedol, ekonomický model, ktorý je postavený na obchodných prekážkach, vysokých štátnych dotáciách, menovej manipulácii, vynútených technologických transferoch a krádeži duševného vlastníctva.Dodal síce, že stále verí, že USA a Čína dosiahnu dohodu o obchode, to však podľa neho musí byť dohoda, z ktorej budú profitovať obe krajiny.povedal Trump.