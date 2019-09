Zásobovacia kozmická loď odštartovala k vesmírnej stanici ISS

Na snímke japonská nosná raketa H-IIB s nákladnou kapsulou Kounotori po štarte z vesmírneho centra Tanegašima 9. decembra 2016. Raketa vynesie dôležitý náklad - potraviny, vodu batérie do solárnych článkov na vesmírnu stanicu ISS. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mys Canaveral 24. septembra (TASR) - Japonská bezpilotná zásobovacia kozmická loď Kounotori 8 (v preklade biely bocian) odštartovala v utorok z kozmodrómu na ostrove Tanegašima k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) s nákladom štyroch ton zásob vrátane nových batérií. Do vesmíru ju vyniesla nosná raketa H-2B vyvinutá spoločnosťou Mitsubishi Heavy Industries (MHI), informovala agentúra AP a stránka Space.com.Štart rakety známej aj pod označením HTV-8 bol pôvodne naplánovaný na 10. septembra. Museli ho však odvolať z dôvodu požiaru na štartovacej rampe. Japonské úrady za príčinu požiaru označili problémy so statickou elektrinou a raketovým palivom.Kozmická loď by mala k ISS doraziť v sobotu. Astronauti podľa AP do konca tohto roka počas výstupu do voľného vesmíru namontujú na ISS šesť nových lítiovo-iónových batérií.Okrem Japonska vykonávajú pravidelné zásobovacie lety aj Rusko a USA.