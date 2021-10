DAB uvádza premiéru muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť

Divadlo Andreja Bagara (DAB) v Nitre v piatok uviedlo premiéru výpravného muzikálu Jozef a jeho zázračný farebný plášť. Svetoznámy muzikál z dielne autorov Andrewa Lloyda Webbera a Tima Rica sa hrá už viac ako 50 rokov. Niekoľkokrát bol naštudovaný v londýnskom West Ende, v newyorskom Broadwayi a v ďalších produkciách vo viac ako 80 krajinách sveta.



Podľa tvorcov je muzikál Jozef a jeho zázračný farebný plášť scénickým posolstvom pre všetky generácie o tom, že len tie sny, ktoré máme odvahu snívať, sa raz aj naplnia. „Vizuálne pútavou a vtipnou formou rozpráva známy starozákonný príbeh o Jozefovi a jeho bratoch, ktorý je metaforou o láske aj nenávisti, o zrade aj odpustení a najmä o odhodlaní žiť svoj sen napriek všetkým prekážkam. Tento titul je zaujímavý tým, že sa neustále dopĺňa a prerába. My uvádzame jeho finálnu verziu, ktorá bol v roku 2019 uvedená v Londýne, v divadle Paládium,“ uviedol režisér Peter Oravec.

Na snímke generálna skúška muzikálu 21. októbra 2021 v Nitre.

Foto: TASR - Henrich Mišovič

Ako pripomenul, ide o tanečný muzikál s veľkým množstvom choreografií, ktorých autorom je Ladislav Cmorej. „Veľmi dôležitá je aj výtvarná stránka, ktorú majú na starosti traja výtvarníci. Je to scénograf Pavol Andraško, kostýmová výtvarníčka Ľudmila Várossová, ktorá tento muzikál robila aj na Novej scéne s Jozefom Bednárikom v 94. roku, a Erik Bartoš, ktorý robí do muzikálu projekcie a vizuálne efekty s využitím najnovších technológií,“ povedal Oravec.Prvýkrát v dejinách DAB bude na javisku aj 14-členný živý orchester pod taktovkou Júliusa Selčana. „Pretože už v názve máme Jozef a jeho zázračný farebný plášť, tak celú výtvarnú koncepciu sme poňali veľmi farebne a je postavená na farbách, ich významoch a striedaní. Pôjde o multižánrovú show, ktorá ponúkne skvelé herecké a spevácke výkony, hudobný zážitok, strhujúce choreografie a moderné vizuálne efekty,“ skonštatoval Oravec. „Je to muzikál rodinný, plný pozitívnej energie a je zároveň veľmi multižánrový. Je to dielo plné pozitívnej mladíckej energie,“ doplnila dramaturgička Slavka Civáňová.

