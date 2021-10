Na Slovensku neprejde sitom STK až 13 zo 100 áut, najlepšiemu vozovému parku v Únii odzvonilo

Prišla zásadná zmena

24.10.2021 - Na Slovensku neprejde sitom staníc technickej kontroly v priemere 13 zo 100 preverovaných áut.Ako ďalej informovala spoločnosť Testek, ktorá vykonáva dohľad nad činnosťou STK, ešte v roku 2018 pritom prechádzali technickou kontrolou takmer všetky preverované vozidlá. V štátoch Európskej únie však nevyhovelo 20 až 27 percent automobilov.Štatistiky vychádzajúce z preverovania vozidiel tak boli v minulosti v príkrom rozpore s tým, čo uvádzali napríklad naši západní susedia.Zásadná zmena prišla pred dvoma rokmi, kedy popri štátnych kontrolných orgánoch rozšírila svoju činnosť aj spoločnosť Testek. Jej primárnou úlohou je dozerať na činnosť STK a ich technikov tak, aby zabezpečili ich efektívnu kontrolu a aby nedochádzalo k masívnym podvodom pri výkone technických kontrol.„Korektne vykonaná technická kontrola je zárukou toho, že sú autá na cestách bezpečné a neškodia životnému prostrediu. Donedávna to na Slovensku podľa štatistík vyzeralo tak, že máme najlepší vozový park v Európskej únii. Po tom, čo sme začali dohliadať nad STK my, čísla také ružové nie sú a viac odzrkadľujú realitu,“ uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Testek Marián Rybianský.Z hľadiska nášho regiónu je bežné, že len päť percent áut do troch rokov má nejaký vážny technický problém. V kategórii vozidiel nad deväť rokov je však už situácia oveľa horšia. Vážne a menej vážne chyby má 68 percent vozidiel, prakticky teda prejde cez STK bez problémov ani nie tretina áut.