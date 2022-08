DAC Dunajská Streda novým lídrom tabuľky, Podbrezová stále bez prehry

Po 3. kole futbalovej Fortuna ligy je na čele FC DAC 1904 Dunajská Streda. Tím zo Žitného ostrova zvíťazil v nedeľu doma nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:0 a vedie tabuľku so ziskom siedmich bodov. Triumf DAC spečatil z priameho kopu Zsolt Kalmár, ktorý sa tento týždeň vrátil na trávniky po 15-mesačnej prestávke zavinenej zranením.



Na druhom mieste je Slovan Bratislava, ktorý stráca na lídra bod. Úradujúci majster zvíťazil v sobotu nad MFK Zemplín Michalovce 4:2, hoci po prvom polčase prehrával 0:2. V základnej zostave "belasých" chýbalo viacero hráčov, ktorí v týždni nastúpili v odvetnom stretnutí 2. predkola Ligy majstrov proti Ferencvárosu Budapešť (1:4). Po 45 minútach tréner Slovana Vladimír Weiss st. vystriedal štyroch hráčov a jeho tím výrazne pridal v ofenzívnej aktivite. Striedajúci Tigran Barseghjan a Andre Green vyrovnali na 2:2, v 83. minúte strelil tretí gól domácich Uche Agbo a definitívnu podobu výsledku dala strela Ivana Šaponjiča, ktorú si zrazil do bránky Michal Jeřábek.



Nováčik z Podbrezovej neprehral ani v treťom zápase sezóny, keď v Trnave na pôde Spartaka vydoloval remízu 1:1. Domáci išli v 7. minúte do vedenia gólom Bamideleho Yusufa, v 84. min sa podarilo vyrovnať Mosesovi Cobnanovi. Ďalší nováčik MFK Skalica slávil prvú výhru po návrate do najvyššej súťaže, keď zdolal doma trápiaci sa AS Trenčín 2:0. V 28. minúte Ján Vlasko premenil pokutový kop a víťazstvo Záhorákov potvrdil v druhom polčase kapitán Martin Nagy. AS ešte v novej sezóne nevyhral, dokonca nestrelil ani gól a so skóre 0:6 zostáva na poslednej 12. priečke. Nepomohla mu ani zmena hlavného trénera, odohral prvý zápas pod vedením doterajšieho asistenta Mariána Zimena. Ten v priebehu tohto týždňa nahradil vo funkcii Petra Hyballu. Futbalisti MŠK Žilina zdolali MFK Dukla Banská Bystrica 4:1 a ukončili 14-zápasovú ligovú sériu bez víťazstva. MFK Tatran Liptovský Mikuláš remizoval s MFK Ružomberok 0:0.

Fortuna liga – 3. kolo:



nedeľa



FC Spartak Trnava – FK Železiarne Podbrezová 1:1 (1:0)



Góly: 7. Bamidele Yusuf – 84. Cobnan, ŽK: Štetina, Bolaji – Oravec, Godál, rozhodovali: Očenáš – Štofik, Vass, 2680 divákov.



Spartak: Takáč – Koštrna (80. Bolaji), Štetina, Kóša, Mikovič – Savvidis – Daniel (69. Štefánik), Procházka, Bukata (87. Paur), Bamidele Yusuf – Ristovski (69. Boateng)



Podbrezová: Ludha – Bartoš, Godál, Oravec (46. Grešák) – Kováčik, Paraj (74. Bariš), Bakaľa (46. Breznaník), Ďatko – Issa, Adekunle (46. Cobnan), Kuzma, Pavúk (80. Šikula)



Michal Gašparík, tréner Spartaka: „Pre nás to je veľmi krutý výsledok. Ak hráte výborne, ako sme hrali dnes v prvom polčase, musí byť aspoň 2:0 alebo 3:0. Šance na to boli, trochu sme zmenili organizáciu hry, čo sa týka systémovosti, aký máme zaužívaný. Chceli sme hrať stále vysokým pressingom, čo sa nám darilo. Súper v prvom polčase v podstate nevychádzal z polovice ihriska. Dali sme prvý gól, škoda šancí, ktoré boli, keby sme dali ďalšie góly, hralo by sa nám pokojnejšie. Aj v druhom polčase to ešte vyzeralo v poriadku, ale potom je to také typické, že ak súpera necháte žiť, futbal vám to vráti. A Podbrezová vyrovnala. V závere sme dostali darček, po dobrom napádaní Kelvin Boateng išiel sám na brankára, mohol zvrátiť výsledok na našu stranu, no netrafil. Bod je pre nás veľmi málo.“



Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: „Dnes nie som hrdý na to, čo sme predviedli v prvom polčase. Malo to nejaké dôvody, ktoré si nechám pre seba. Nechcem tým vôbec dehonestovať výkon Trnavy, ktorá na nás vyletela a len so šťastím sme po polčase prehrávali iba o gól. Na druhej strane, musím povedať, že som takýto zápas očakával. Nevedel som, že to bude v Trnave, ale muselo to prísť. Obvykle sa to stáva na takomto štadióne, s takýmto súperom. Boli sme zakríknutí, nemali sme dobrý pohyb, ponukovú činnosť. Absolútne sme zabudli na princípy, ktoré nás zdobia. To platí hlavne o prvých 60 minútach. Domáci nás nechali žiť, pomohli nám chlapci, ktorí prišli do zápasu ako striedajúci a po hodine hry sme začali využívať priestory, ktoré sme chceli využívať od začiatku. So šťastím sme premenili jednu zo štyroch šancí, ktoré sme mali. Dne sa nedá hovoriť o zaslúženom bode, ale o bode, ktorý ak dobre uchopíme, nám strašne pomôže. Tretie kolo, tretí zápas s výbornými súpermi a máme päť bodov a vieme, že dokážeme hrať lepšie. To sú veci, ktoré sú pre nás strašne dôležité, verím, že nám pomôžu v ďalšej práci, pretože verím, že nás čakajú svetlé zajtrajšky.“







FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC ViOn Zlaté Moravce 3:0 (1:0)



Góly: 9. Veselovský, 74. Krstović, 80. Kalmár Žlté karty:71. Krstović, 85. Moumou, 90. Kalmár- 33. Pintér, 38. Niarchos, 79. Múdry. Rozhodovali: Glova – Bednár, Kmec, 4243 divákov



DAC 1904: Veszelinov - Blackman, Risvanis, Brunetti, Ciganiks– Káčer (77. Nebyla), Dimun, Veselovský (78. Ramadan)– Balogh (69. Nicolaescu), Krstović (78. Moumou), Szánthó (59. Kalmár)



ViOn: Lukáč - Almeida, Bednár, Pintér, Šuvalija–Pintér(46. Kyziridis)- Mondek, Múdry, Sloboda (60. Brenkus), Balan, Pinte (46. Duga)–Niarchos (70. Vestenický)



Adrián Guľa, tréner DAC Dunajská Streda: "Ďakujeme za gratulácie. Bol to solídny výkon nášho mužstva, gratulujem chlapcom a ďakujem fanúšikom za podporu. Mali sme dobrý vstup do zápasu, ale začali sme hrať komplikovane do bloku. V druhom polčase aj tým, že do hry prišiel Kalmár, zápas sme kontrolovali. Teším sa z gólov Kalmára, aj Krstovića, a samozrejme Veselovského. Gratulujem mužstvu, je to dôležité víťazstvo."



Ján Kocian, tréner ViOn-u Zlaté Moravce: "Gratulujem Dunajskej Strede k víťazstvu a želám im všetko dobré do stredajšieho zápasu. Vidno, že im futbal chutí. Chceli sme zmeniť organizáciu hry, silu súpera sme analyzovali. Ale keď dostanete rýchly gól, plány trochu narušia. V polčase sme museli prestriedať. Pintér mal žltú kartu a nechceli sme ísť do podčíslenia. Keď sme sa dostali trošku dopredu, dostali sme druhý gól a zápas už len dohrával. Pre Dunajskú Stredu je výhoda a pre nás je nevýhoda, že majú rozdielových hráčov, takých my nemáme. Gratulujem DAC a držím palce v Konferenčnej lige."







MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Ružomberok 0:0



Rozhodoval: Ziemba, ŽK: Káčerík, Bielák, Václavík, Staš – Fabiš, Mojžiš, Regáli, 896 divákov



zostavy:



Liptovský Mikuláš: Sváček – Popović, Bielák, Bedecs, Nečas – Gerát, Václavik, Staš – Laura (90+2. Diviš), Jendrišek (80. Voško), Káčerík (83. Ďungel)



Ružomberok: Frühwald – Fabiš (46. Luterán), Maslo, Mrva, Madleňák (71. Halabrín) – Lichý, Mojžiš – Morong, Tučný (77. Macejko), Regáli (46. Gerec) – Kelemen







sobota



ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 4:2 (0:2)



Góly: 59. Barseghjan, 72. Green, 83. Agbo, 90.+1 Jeřábek (vl.) - 8. Kanu, 45. Peňa. Rozhodovali: Kráľovič – Vorel, Kuba, bez kariet, 2000 divákov.



Slovan Bratislava: Trnovský - Hrnčár, Križan (78. Zmrhal), Voet (46. Abena), Lovat - Mustavič, Agbo, Holman (46. Barseghjan) - Čakvetadze, Medveď (46. Šaponjič), Čavrič (46. Green)



Michalovce: Száraz - Kotula, Ranko, Jeřábek, Mendez - Peňa (55. Slebodník), Vaško, Begala - Jánošík (82. Volanakis), Kanu (55. Da Silva), Marcin (66. Žofčák)







MFK Skalica - AS Trenčín 2:0 (1:0)



Góly: 28. Vlasko (z 11 m), 64. Nagy, ŽK: Potoma, Baumgartner - Gajdoš, Bainovič, Stojsavljevič, rozhodovali: Smolák - Pozor, Čajka, 1832 divákov.



Skalica: Junas - Podhorin (46. Černek), Blažek, Rudzan, Čögley - Nagy (90. Mášik), Hollý - Potoma (85. Václav), Fábry (46. Šebesta), Yao - Vlasko (70. Baumgartner)



Trenčín: Kukučka - Kozlovský (62. Mičuda), Pires, Stojsavljevič, Madu (83. Letenay) - Lavrinčík, Bainovič (74. C. Ramirez), Gajdoš – Kmeť (62. Demitra), Kupusovič (62. Ibrahim), Soares







piatok



MŠK Žilina - MFK Dukla Banská Bystrica 4:1 (2:0)



Góly: 16. Gidi, 24. Myslovič, 69. Kaprálik, 74. Ďuriš - 80. Depetris. Rozhodoval: Dohál, ŽK: Gidi, Jibril - 60. Mazan, Kupčík, 2153 divákov



zostavy:



Žilina: Belko – Rusnák, Leitner, Stojchevski, Bari – Myslovič, Kopas, Gidi (77. Sauer) – Kaprálik (77. Iľko), Jibril (70. Sluka), Ďuriš



B. Bystrica: Hruška – Richtárech (46. Pišoja), Kupčík, Prikryl, Záhumenský – Slávik, Ľupták, Faško (84. Gašparovič), Willwéber (46. Mazan), Polievka – Franko (46. Depetris)

tabuľka po 3. kole:



1. FC DAC 1904 D. Streda 3 2 1 0 6:2 7



2. ŠK Slovan Bratislava 3 2 0 1 9:4 6



3. MŠK Žilina 3 1 2 0 5:2 5



4. MFK Ružomberok 3 1 2 0 4:2 5



5. FK Železiarne Podbrezová 3 1 2 0 5:4 5



6. FC Spartak Trnava 3 1 1 1 4:3 4



7. MFK Zemplín Michalovce 3 1 1 1 5:5 4



8. MFK Skalica 2 1 1 1 4:4 4



9. MFK Dukla B. Bystrica 3 1 0 2 3:7 3



10. MFK Tatran L. Mikuláš 3 0 2 1 2:3 2



11. FC ViOn Z. Moravce-Vráble 3 0 1 2 2:7 1



12. AS Trenčín 3 0 1 2 0:6 1