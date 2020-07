DAC Dunajská Streda reaguje na kritiku premiéra Matoviča o nedodržaní šachovnicového sedenia

Pozitívne príklady zo sveta

3.7.2020 (Webnoviny.sk) - Stredajší večerný duel fortunaligový futbalový duel medzi domácou Dunajskou Stredou a Slovanom Bratislava (1:3) sa vo štvrtok stal terčom kritiky slovenského premiéra Igora Matoviča Dôvodom bolo nedodržiavanie nariadenia o tzv. šachovnicovom sedení fanúšikov, ktoré nariadili epidemiológovia ako súčasť uvoľňovania opatrení po pandémii koronavírusu Na tribúnach v Dunajskej Strede bolo v stredu 6120 divákov. Aj v súvislosti so stredajším zápasom platí od 6. júla nový predpis, ktorý umožňuje obsadenie každého druhého radu.Klub zo Žitného ostrova na kritiku zareagoval vyhlásením. "V žiadnom prípade nechceme, aby sa hocikto nakazil na futbale. Treba si ale uvedomiť, že sa dá tomu vyhnúť len veľmi ťažko. Pokiaľ bude vírus medzi nami, zabrániť tomu nevieme. Otvorením hraníc sa riziko návratu vírusu opäť zvýšilo. Vnímame situáciu vo svete a vidíme, že v niektorých krajinách sa vírus znova objavil aj kvôli futbalovým zápasom. Okrem negatívnych prípadov však existujú aj pozitívne. Takým je napríklad Maďarsko, kde sa hrajú zápasy bez obmedzení, pred plným hľadiskom a s päťcifernými počtami fanúšikov, pričom z toho nevznikol žiaden problém," uvádza sa v stanovisku.Klub FC DAC 1904 Dunajská Streda pripomenul, že pred stretnutím proti Slovanu urobil opatrenia aj nad rámec odporúčaní a predpísaných manuálov."Vytvorili sme vlastné video s inštrukciami, na štadióne sme umiestnili plagáty, na každom kroku boli rozmiestnené dezinfekčné prostriedky, vo vnútorných priestoroch boli návštevníci upozornení na povinnosť nosiť rúško, atď. Opatrenia sme smerom k fanúšikom komunikovali prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných kanálov a tiež priamo na štadióne opakovane pred aj počas podujatia," uviedli zástupcovia klubu.Na záver vyhlásenia klub doplnil: "Pokiaľ by mal byť futbalový zápas vnímaný ako miesto, kde je zvýšené nebezpečenstvo šírenia nákazy, musíme poukázať aj na to, že minimálne rovnako nebezpečné sú aj kúpaliská, divadlá, kiná, bary či pohostinstvá, aby sme spomenuli len niekoľko príkladov. Život však musí bežať ďalej a futbal je rovnako dôležitou súčasťou života, ako spomenuté inštitúcie."