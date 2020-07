Sezóna F1 sa začne v Spielbergu, na prvom meranom tréningu dominoval Hamilton

Potvrdili šesť veľkých cien

Titul obhajuje Hamilton





Známy program seriálu majstrovstiev sveta monopostov formuly 1 v roku 2020:



nedeľa 5. júla: VC Rakúska (Red Bull Ring),

nedeľa 12. júla: VC Štajerska (Red Bull Ring),

nedeľa 19. júla: VC Maďarska (Hungaroring),

nedeľa 2. augusta: VC Veľkej Británie (Silverstone),

nedeľa 9. augusta: VC 70. výročia F1 (Silverstone),

nedeľa 16. augusta: VC Španielska (Barcelona),

nedeľa 30. augusta: VC Belgicka (Spa-Francorchamps),

nedeľa 6. septembra: VC Talianska (Monza).





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.7.2020 (Webnoviny.sk) - Pôvodne sa mala sezóna 2020 v motoristickom seriáli F1 začať už v polovici marca, stane sa tak až začiatkom júla. Do hry totiž vstúpila pandémia koronavírusu, ktorá postupne rušila a odkladala jednu veľkú cenu za druhou.Až zlepšenie situácie umožnilo štart modifikovaného ročníka. Stane sa tak v nedeľu 5. júla v rakúskom Spielbergu, kde sa mimoriadne uskutočnia o týždeň neskôr aj druhé preteky seriálu.Už v piatok sa na Red Bull Ringu konajú merané tréningy, v tom prvom dominovali monoposty Mercedesu - najlepší čas dosiahol úradujúci majster sveta Lewis Hamilton (1:04,816 min) pred tímovým kolegom Valtterim Bottasom (+0,356 s), tretí skončil Holanďan Max Verstappen na Red Bulle (+0,602 s).V piatok popoludní je na programe druhý meraný tréning. Tretí príde na rad v sobotu, kedy sa uskutoční aj kvalifikácia. Samotná VC odštartuje v nedeľu 5.7. o 15.10 h.Potvrdených je aktuálne aj ďalších šesť VC. Už 19. júla by sa malo jazdiť na maďarskom Hungaroringu, v auguste potom dvakrát na britskom okruhu Silverstone (2.8. a 9.8.), v španielskej Barcelone (16.8.) a na belgickom Spa-Francorchamps (30.8.), v úvode septembra v talianskej Monze (6.9.).Program ďalších zastávok potvrdia organizátori neskôr. Všade sa bude jazdiť predbežne bez prítomnosti divákov. Jasné však je, že jazdiť sa nebude v austrálskom Melbourne, kde sa 15. marca malo začať súťažiť. Mimo hry sú aj VC Holandska, VC Monaca, VC Azerbajdžanu, VC Francúzska, VC Singapuru a VC Japonska. Zostávajúce zastávky pôvodného kalendára sú otázne.Titul spred roka bude obhajovať Brit Lewis Hamilton, ktorý je už šesťnásobný šampión F1. Jeho tím Mercedes vlani triumfoval v Pohári konštruktérov a aj v novej sezóne by rád skončil na čele.Hamilton už iba jeden titul chýba k tomu, aby sa na čele historických rebríčkov vyrovnal Nemcovi Michaelovi Schumacherovi, v počte triumfov na jednotlivých VC Brit na Nemca stráca sedem úspechov (91 vs. 84).V porovnaní s predchádzajúcou sezónou aj tentokrát do hry zasiahne desať tímov. Pôjde o rovnakých desať stajní ako vlani, v medzisezónnom období sa organizácia Scuderia Toro Rosso-Honda premenovala na AlphaTauri-Honda. Ani medzi jazdcami nenastali veľké zmeny.Po ročnej pauze sa do kolotoča F1 vracia Francúz Esteban Ocon, ktorý bude jazdiť za Reanult za Nemca Nica Hülkenberga. Zmena nastala aj vo Williamse, kde Poliaka Roberta Kubicu nahradil Kanaďan Nicholas Latifi. Ani pri pohľade na zmeny v technických parametroch nedochádza k zaujímavejším úpravám.